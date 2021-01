Matt Shakman e Kevin Feige hanno incontrato Dick Van Dyke durante la pre-produzione di WandaVision

Quando il produttore dei Marvel Studios, Kevin Feige, e il regista Matt Shakman hanno incontrato Dick Van Dyke durante la pre-produzione di WandaVision, i due creativi hanno vissuto la sfida unica di spiegare l’ampio universo cinematografico Marvel al loro consulente 95enne.

L’immensa star del The Dick Van Dyke Show, una delle principali sitcom degli anni ’60 che ha ispirato WandaVision, ha intrattenuto Feige e Shakman con storie sulla sit-com in bianco e nero girata di fronte a un pubblico in studio dal vivo – qualcosa che la Marvel avrebbe poi riprodotto per la sua prima serie originale sugli sposi Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e l’androide Visione (Paul Bettany).

“[È stato] facilmente uno dei migliori pomeriggi della mia vita. Voglio dire, ne sono sicuro, lui è un’ispirazione per così tante persone, ma per me in particolare, ha avuto un enorme impatto sulla mia vita, e penso lo stesso per Kevin Feige”, ha detto Shakman a ET Online. “Quindi, la possibilità di sedersi con lui, assorbire il suo intelletto, baciare il suo anello, davvero, ma anche solo provare a carpire qualcosa del segreto che ha reso così fantastico ciò che ha fatto nel corso degli anni, in particolare ciò che ha reso il The Dick Van Dike Show un classico senza tempo. È stata una gioia assoluta.”

Durante il loro incontro all’interno dell’esclusivo ristorante Club 33 di Disneyland, Feige e Shakman hanno spiegato il concetto alla base di WandaVision e la storia d’amore multi-film dietro la sua “coppia insolita”.

“Abbiamo dovuto dargli la spiegazione, e non sembrava conoscere molto il MCU. È stato fantastico”, ha detto Shakman. “A un certo punto durante il nostro pranzo ha detto: ‘Oh, ho sentito che avete avuto un grande successo. È meraviglioso. Congratulazioni. Cosa avete pubblicato di nuovo?’. E Kevin, che è fantastico, ovviamente Kevin è la mente di questo incredibile sforzo creativo che ha avuto così tanto successo, ha detto: ‘Beh, sì, abbiamo appena rilasciato Avengers: Endgame’. E [Dick] ha detto: ‘Oh, Avengers: Endgame? Oh, fantastico. Fantastico. Si, in realtà è il film più grande di tutti i tempi’. E’ stato così dolce vedere Kevin rendersi conto che Dick aveva capito di cosa stavano parlando. È stato davvero divertente.”

Alla domanda se Van Dyke potesse fare un cameo in WandaVision nel classico stile dei Marvel Studios – Bettany ha stuzzicato lacirca un attore tenuto segreto che farà una “sorpresa a tutti” – Shakman ha risposto: “Non potrei assolutamente dirlo concertezza [Ride] Non potrei dire niente in ogni caso!“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...