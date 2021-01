Matthew McConaughey rilascia un criptico video che rimanda a Il Regno di Fuoco

Ve ne abbiamo parlato di recente, esplorando il concept originale del film Il Regno del Fuoco, pellicola del 2002 diretta da Rob Bowman, che purtroppo non ebbe molto successo immediato ma acquisì consensi, e non pochi, col tempo, divenendo un film di culto.

Ambientato in una Londra distopica assediata dai draghi, Il Regno di Fuoco ha debuttato al terzo posto nel suo weekend di apertura, dietro a Men In Black II e Road To Perdition. Alla fine della sua corsa cinematografica, ha a malapena raschiato il suo budget di 82 milioni (incassando $ 112 milioni a livello internazionale), una cifra interessante se si considera che le sue star – Matthew McConaughey, Christian Bale, Gerard Butler – erano tutte sulla buona strada per la lista dei degli attori di serie A.

Il film è stato spesso descritto come “un mix insolitamente soddisfacente di fantasy medievale, azione militare high-tech e disavventura in stile Mad Max”, il tutto con un vibrante stile da B-mobie per il circuito di serie A. Quelle impressioni hanno riconosciuto qualcosa che anche il defunto produttore hollywoodiano Richard “Dick” Zanuck ha visto. Avendo vinto un premio Oscar per il miglior film per Driving Miss Daisy, Zanuck era meglio conosciuto per aver prodotto classici come The Sound Of Music, The Verdict e Jaws.

Ma veniamo alla notizia. Matthew McConaughey è noto per aver lanciato alcuni messaggi piuttosto criptici nel suo tempo come celebrità, ma quello che ha lasciato oggi ha infiammato Internet (gioco di parole). McConaughey ha rilasciato una clip dal film in cui il suo personaggio, Denton Van Zan, inizia la sua mattinata nel modo giusto, affrontando un intero plotone di esecuzione.

Il video si apre sull’anno 2020, ambientazione de Il Regno del Fuoco, ma si conclude con la curiosa scritta “Coming Soon”. McConaughey ha sottotitolato il video con la citazione “2021…”, e ora i fan hanno alcune grandi domande che hanno bisogno di risposte. Prima di tutto: il franchise di Regin of Fire potrebbe continuare?

Prima che qualcuno riponga troppe proprie speranze su un film che è salito allo status di culto, potrebbe benissimo essere (e probabilmente lo è) che McConaughey stesse semplicemente scherzando su come sarà il prossimo anno, quando finalmente potremmo uscire dalle nostre quarantene, ma come potete vedere di seguito, i fan hanno fatto correre la loro immaginazione, ed ormai è troppo tardi per rinfoderarla.

I made a joke at the beginning of the year saying, "At least it wasn't the 2020 that Reign of Fire" predicted. Oh boy, I'm eating that crow right now. 😆https://t.co/YCNVbrxEhd — Indigo Gaming (@TheIndigoGaming) December 30, 2020

Thank God — Carter Simoneaux (@cartereaux) December 30, 2020

This movie deserves a sequel. Underrated gem — Aditya Sharma (@adityasharma86) December 30, 2020

Didn't you get eaten tho? — Andrew Gai, MS, CSCS (@That1Gai) December 30, 2020

If you do a sequel to this…….🤯 — Bklyn Badboy 🇺🇸🇮🇹 (@ConfuzedMind) December 30, 2020

