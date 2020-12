Matthew Vaughn starebbe pianificando altri sette film di Kingsman e una serie tv

Il CEO di Marv Group, Zygi Kamasa, ha detto che il regista Matthew Vaughn sta tramando “qualcosa come altri sette film di Kingsman” come parte dei piani di espansione della società.

“Vogliamo far crescere il business e la produzione”, ha detto Kamasa al vertice finanziario di Winston Baker UK alla fine della scorsa settimana. “Abbiamo una serie TV di Kingsman in lavorazione e ci sono altri due-tre capitoli in sviluppo per il franchise.”

Attraverso due film, il franchise di Kingsman ha incassato 825,2 milioni di dollari. Il prequel, The King’s Man, è stato ritardato a causa del Covid, ma uscirà nei cinema a febbraio del prossimo anno sotto la Disney. Con Ralph Fiennes, Daniel Bruhl, Stanley Tucci, Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson e Djimon Hounsou, il film potrebbe portare la serie a superare il miliardo di dollari.

Kingsman è un franchise britannico-americano composto da film action comedy che seguono le missioni dei Kingsman, un’immaginaria organizzazione in stile servizi segreti. Basato sull’omonima serie di fumetti creata da Mark Millar e Dave Gibbons, uscita sotto la Marvel Comics del 2012, il debutto del franchise cinematografico ha ottenuto successo sia finanziariamente che criticamente.

Kingsman: The Secret Service, diretto da Matthew Vaughn da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jane Goldman, è uscito nel febbraio del 2015. Il film ha visto nel cast Colin Firth e Taron Egerton. Un sequel, Kingsman: The Golden Circle, è stato rilasciato a settembre 2017. Un prequel, The King’s Man, uscirà a febbraio 2021. I primi due film di Kingsman sono stati distribuiti dalla 20th Century Fox, mentre ol prequel verrà distribuito dalla Disney.

La serie di film continuerà con un terzo film di Kingsman e uno spin-off sugli Statesman in fase di sviluppo. Il franchise si espanderà anche in televisione con una serie limitata di otto ore, adesso in sviluppo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...