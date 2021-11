Maya Hawke amerebbe lavorare di nuovo con Quentin Tarantino

Maya Hawke, 23 anni, nata a York, ha iniziato la sua carriera come modella prima di fare il suo debutto sullo schermo come Jo March nell’adattamento della BBC del 2017 di Piccole Donne.

Leggi anche: la star di Kill Bill sostiene Zendaya nel ruolo di sua figlia in un ipotetico terzo film

Era Linda “Flowerchild” Kasabian in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e interpretava Robin nel successo di Netflix, Stranger Things. Hawke ora recita in Mainstream, diretto e scritto da Gia Coppola. Vive a New York ed è la figlia degli attori Uma Thurman e Ethan Hawke.

L’attrice era, come detto sopra, in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, quindi la domanda è sorta spontanea sul se le piacerebbe un giorno ottenere una parte più importante in uno dei suoi film. Di recente si è fatto un gran parlare di lei che eredita il ​​ruolo di sua madre di Sposa in Kill Bill Vol.3, anche se altri vogliono un nuovo film con protagonista Zendaya.

“Ci sono sempre voci a riguardo. Quentin ha i suoi dannati orari. Farà quello che vuole quando dannatamente lo desidera. Ma lo conosco da una vita e se mai volesse lavorare di nuovo con me, ovviamente mi piacerebbe molto.”

A Tarantino è stato chiesto se il suo decimo film potesse essere il tanto atteso Kill Bill 3 al Festival di Roma. L’autore ha già affermato molte volte che aveva pianificato di realizzare solo 10 film in totale, e così tanti fan si sono chiesti se il terzo capitolo di Kill Bill sarebbe mai diventato realtà. In un’allettante e breve risposta alla domanda, il regista ha risposto con un semplice: “Perché no?”, prima di continuare dicendo che ha anche in programma di fare una commedia western.

L’apertura di Tarantino all’idea di realizzare Kill Bill 3 sarà senza dubbio una gradita notizia per molti fan, soprattutto considerando le sue precedenti dichiarazioni, in cui una volta aveva definito il film “improbabile”. Tarantino si è recato a Roma per ricevere un premio alla carriera, e in quella sede ha fatto i suoi commenti. Tuttavia, nella sua intervista col capo del Festival del Cinema di Roma, Antonio Monda, l’autore ha spiegato i suoi piani di sviluppo di una commedia western, che Tarantino dice sarà una sorta di parodia degli spaghetti western.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...