Mayfair Witches: Alexandra Daddario entra nel cast della serie AMC tratta dai racconti di Anne Rice

Alexandra Daddario è stata scelta per il ruolo principale della serie Mayfair Witches presso la AMC.

Basato sui romanzi “The Lives of the Mayfair Witches” di Anne Rice, lo spettacolo è stato ordinato in serie dall’AMC nel dicembre del 2021. Daddario interpreterà Rowan, una brillante dottoressa alle prese con il suo destino di erede di una famiglia di potenti streghe.

“Alexandra ha un talento singolare che ha illuminato lo schermo in tutto ciò a cui ha partecipato, e non potremmo essere più felici di averla a bordo come guida del cast di una serie che sarà il fulcro dell’universo di Anne Rice in espansione su AMC+ e AMC”, ha affermato Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks. “Abbiamo trovato la nostra Rowan e non vediamo l’ora che gli spettatori la vedano entro la fine dell’anno in una serie brillantemente concepita e guidata da Esta, Michelle e Mark.”

Questo segna l’ultimo ruolo televisivo importante per la Daddario negli ultimi anni. È stata vista l’ultima volta nella prima stagione acclamata dalla critica di “The White Lotus” della HBO. Ha anche recitato in spettacoli come “Why Women Kill”, “The Girlfriend Experience” e “True Detective”.

Per quanto riguarda il cinema, Daddario è nota per i suoi ruoli in film come “San Andreas,” “We Have Always Lived in a Castle,” “Lost Transmissions,” e “Can You Keep a Secret?”, l’ultimo dei quali l’ha vista anche in veste di produttore esecutivo.

Mayfair Witches ha ricevuto un ordine di otto episodi per la prima stagione, con AMC che prevede di lanciare lo spettacolo in chiaro e sullo streamer AMC Plus più tardi nel 2022. Esta Spalding e Michelle Ashford sono sceneggiatrici e produttrici esecutive della serie, con Spalding che funge anche come showrunner. AMC Studios, con cui Spalding ha attualmente un accordo globale, produrrà.

