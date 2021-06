MCU: Jonathan Majors paragona i film Marvel Studios alle commedie greche

Il cattivo di Ant-Man 3, Jonathan Majors, ha rivelato di aver visto ogni singolo film del Marvel Cinematic Universe.

Lavorare in un film Marvel è un sogno che diventa realtà per qualsiasi attore, perché apre centinaia di opportunità lungo la strada, fa vedere la tua faccia a milioni di persone in tutto il mondo e, se sei un personaggio fisso, allora arriva anche una costante busta paga. Per Jonathan Majors, che reciterà in Ant-Man: Quantamiana nei panni di Kang il Conquistatore, recitare in un film Marvel significa far parte di qualcosa che modella la nostra cultura collettiva.

In una recente intervista con Variety, Jonathan Majors ha condiviso quanto sia entusiasta di far parte del Marvel Cinematic Universe e come, a differenza di altri attori, conoscesse già il materiale originale in cui è stato coinvolto.

“La cosa meravigliosa della mia educazione è che ho visto i film Marvel e, a tal fine, i film DC sono esplosi. L’ho visto accadere, ho avuto modo di guardare quei film nel contesto, e in realtà non me ne sono mai perso uno. È così culturalmente, la nostra cultura ne è così impregnata. Se qualcuno creasse una capsula del tempo direbbe: ‘Sì, i film coi supereroi’.”

Majors ha poi continuato confrontando i moderni film Marvel come Ant-Man con le antiche opere greche nel modo in cui affrontano gli stessi temi e concept, nonostante siano concetti artistici divisi da secoli.

“Poiché stavo guardando questi film in un certo momento del mio allenamento, ho guardato e ho detto: ‘Oh, capisco cosa stanno facendo. Vedo di cosa si tratta… sono commedie greche’. Il genere dei supereroi, ma in particolare la Marvel secondo me, sono come commedie greche. La loro dimensione. Le cose con cui hanno a che fare. L’idea del destino, della fantasia, del futuro e dell’eredità. Tutte queste cose… Vedo ritmi e rime correlate nell’universo Marvel, incluso Ant-Man, lo vedo.”

