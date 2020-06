MCU re-immaginato in un fantastico video fan-made con anche alcuni momenti horror

Un nuovo video realizzato dai fan mette insieme tutti gli eventi dell’Infinity Saga della Marvel con un focus sulla storia di Iron Man.

È passato un anno da Avengers: Endgame, il fiore all’occhiello del franchise fatto di fan-service agghindato dalla giusta impronta emotiva per arrivare al cuore dei fan, è arrivato nei cinema e, dato che il calcio d’inizio della Fase 4 è in ritardo, i fan stanno riguardando i film precedenti dell’universo.

Il Marvel Cinematic Universe è orgogliosa di preservare una singola continuità da quando è iniziata nel 2008 con Robert Downey Jr. in Iron Man di Jon Favreau. Mentre i franchise sono usciti prima della sua nascita, il successo del suo formato narrativo ha aperto la strada all’ascesa di film interconnessi, così come dei cinecomics in generale – in realtà il quadro più ampio non è stato fin dall’inizio chiaro, come la questione Tesseract/Cubo Cosmico poi diventato Gemma dello Spazio.

Dopo anni di costruzione della loro ampia narrativa, Endgame e il suo prequel diretto, Avengers: Infinity War, culminarono l’Infinity Saga con gli eroi uniti per combattere contro Thanos.

Mentre tutti aspettano di vedere come verrà istituito il prossimo futuro del MCU, FullBelly Edits di YouTube ha guardato indietro a tutto ciò che è emerso finora nel franchise e ha realizzato un video elegante con alcuni aspetti horror. Con clip di vari film, il video è principalmente incentrato sul viaggio eroico di Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.).

Potete vederlo qui sotto:

