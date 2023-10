Me contro te: anteprime sold out per “Vacanze in Transilvania”! Nuovo capitolo in arrivo? Le anticipazioni

Nelle sale cinematografiche italiane si è consumata un’epica, imperdibile avventura, con un cast da sogno! Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio noti come Me contro te, hanno conquistato il cuore dei fan in anteprima a Palermo e Roma. Ecco cosa è successo!

La rivelazione del cinema

Tutto esaurito per i primi due giorni di anteprima del film “Me contro te – Vacanze in Transilvania“. Luigi Calagna e Sofia Scalia, le celebrità dietro i personaggi di Luì e Sofì, hanno fatto la loro apparizione speciale nello scorso weekend. Un tripudio di fan ha invaso le sale cinematografiche, creando un’atmosfera magica. Questo, cari lettori, è il potere del cinema e dell’indimenticabile duo!

Me contro te: castello incantato e una festa da brividi!

Il film ci porta in un castello a tema Halloween, proprio in occasione di questa festa da brividi. Una scelta perfetta per immergersi in un’atmosfera misteriosa e coinvolgente. In questi due giorni di anteprima, Luì e Sofì hanno fatto il loro ingresso trionfale, presentando il cortometraggio. Grandi e piccini hanno avuto l’opportunità di incontrare di persona i loro eroi e, senza interruzioni, sono stati catapultati in un’avventura spettacolare!

Me contro te

Il film, durante la proiezione senza pause tra primo e secondo tempo, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Oltre a combattere i cattivi e salvare il mondo, Luì e Sofì hanno svelato un misterioso indizio che apre le porte a un nuovo capitolo. I nostri eroi sono stati ingiustamente accusati, e il mondo intero è sulle loro tracce. Una nuova avventura, carica di suspense, attende i due protagonisti!

L’epica missione in Transilvania di Me contro Te!

In “Me contro te – Vacanze in Transilvania“, Luì e Sofì si imbarcano in un’epica missione. Il loro obiettivo? Recuperare il diamante delle paure nel Castello del Conte Dracula in Transilvania. Questo potente gioiello ha il potere di oscurare il sole, e devono raggiungerlo prima che cada nelle mani della banda di malvagi, composta da Viperiana e Perfidia. Con il sostegno di Chicco, Tara e Ajar, e il Signor S che cerca in parallelo di catturare i malvagi, la battaglia per il bene e il male raggiunge nuove vette di intensità.

Incontri speciali

La magia del cinema non finisce qui! Luigi e Sofia continueranno a sorprendere i loro fan in diverse date in giro per l’Italia, nei cinema dove sarà proiettato il lungometraggio diretto da Gianluca Leuzzi. L’attesissimo film sarà distribuito a partire dal 19 ottobre da Warner Bros Pictures. Non perdete l’opportunità di vivere l’esperienza sul grande schermo, con una coppia di youtuber che ha conquistato i cuori di tutti!