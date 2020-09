Megan Fox riflette su Jennifer’s Body dicendo che “è uscito un decennio in anticipo sui tempi”

Di recente la bella Megan Fox ha parlato del suo ruolo nel nuovo film di MJ Bassett, il thriller d’azione intitolato Rogue, che segue la mercenaria indurita dalla battaglia Samantha O’Hara (Megan Fox) e la sua squadra di soldati in una missione altamente pericolosa per salvare gli ostaggi dai loro rapitori terroristi nella remota Africa.

Durante questa intervista telefonica individuale con Collider, Megan Fox ha parlato del motivo per cui è stata attratta da quel progetto, che potete leggere cliccando sul link soprastante, ma ha anche avuto modo di parlare di un altro suo film che di recente sta riscontrando un notevole aumento di popolarità, Jennifer’s Body.

L’attrice ha riflettuto su come si sente riguardo al fatto che Jennifer’s Body finalmente sta trovando un pubblico e viene rispettato come il classico dell’orrore moderno che per molti è sempre stato.

“Tutto ciò, ovviamente, è arrivato in ritardo. Eravamo tutti consapevoli di ciò che stavamo facendo nel momento in cui lo stavamo facendo. Siamo rimasti tutti sorpresi – e intendo me, Karyn [Kusama], Diablo [Cody] e gli attori principali – da come lo studio ha commercializzato quel film. E’ stato oltraggioso, come anche il modo in cui è stato ricevuto. Non posso stare lì a guardare quel film e non percepire la satira fottutamente esilarante e sottile. Questo è un bel film.

È così interessante. Diablo è così brillante. Alcune di quelle riprese in quel film, come quella ripresa in cui attraversa il campo di calcio, sono folli. Era così buono. Il DP e la regia erano così buoni. Non lo so. Forse semplicemente non era il momento. E’ uscito un decennio in anticipo sui tempi e ci è voluto così tanto perché la cultura si mettesse al passo.”