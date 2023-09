Megan Fox si unisce a Mortal Kombat 1 nel ruolo di Nitara! Svelata anche la skin di Jean-Claude Van Damme

Il mondo del gaming è in fermento grazie ai nuovi video rilasciati per Mortal Kombat 1, l’atteso titolo videoludico in arrivo a settembre. Ma la vera notizia sensazionale è l’annuncio che ha mandato i fan in delirio: Megan Fox darà voce e volto a uno dei personaggi giocabili più attesi, Nitara!

Megan Fox nel video ufficiali Warner Bros Games

Il primo video ci ha svelato la grandiosa notizia: Megan Fox sarà Nitara in Mortal Kombat 1. Un colpo di scena che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo videoludico. L’attrice presterà la sua voce e il suo incredibile aspetto a questo personaggio iconico. Warner Bros. Games ha fatto questo annuncio epico che ha scosso i fan di Mortal Kombat.

Megan Fox stessa ha dichiarato di essere cresciuta giocando a Mortal Kombat e ha espresso l’onore di far parte di uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi. Nel nuovo trailer rilasciato, abbiamo potuto ammirare Nitara in tutta la sua gloria: una vampira con artigli affilati, zanne taglienti come rasoi e la capacità di volo. Sarà una lotta epica, e Megan Fox sarà al centro di essa.

Ma le sorprese non finiscono qui! Nel secondo video, è stata svelata una skin incredibile: Jean-Claude Van Damme entrerà nel mondo di Mortal Kombat 1! Il celebre attore e artista marziale sarà parte integrante del gioco, interpretando il personaggio giocabile Johnny Cage. La skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage è una chicca che farà impazzire i fan dell’attore. Questo è solo l’inizio delle emozioni che Mortal Kombat 1 ha in serbo per noi. Le aspettative sono alle stelle, e il 19 settembre non potrà arrivare abbastanza presto!

Mortal Kombat 1: la skin di Jean-Claude Van Damme è spettacolare

Il mondo dei videogiochi è in fermento, e la notizia dell’anno è finalmente qui: Warner Bros. Games ha svelato una sorpresa incredibile per i fan di Mortal Kombat 1. Nel nuovo trailer, abbiamo assistito all’anteprima di Jean-Claude Van Damme, l’indimenticabile star di “Bloodsport” e “Kickboxer,” entrare a far parte del gioco nel ruolo di Johnny Cage.

La skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage è una vera delizia per gli appassionati dell’attore. Sarà disponibile sin dal lancio del gioco e farà parte del Kombat Pack, che include anche l’accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili come contenuti scaricabili. Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man e Patriota si uniranno al roster di Mortal Kombat 1 dopo il lancio. Inoltre, cinque nuovi combattenti Kameo saranno disponibili successivamente.

Questo Kombat Pack è già in preordine come parte delle edizioni Premium e Kollector’s di Mortal Kombat 1, facendo impazzire i fan che non vedono l’ora di mettere le mani su questa esperienza di gioco unica. La data di uscita, fissata per il 19 settembre, sembra essere sempre più lontana, ma le anticipazioni promettono una vera e propria esplosione di azione e divertimento nei tornei di Mortal Kombat!