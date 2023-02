Melanie Lynskey affronta una critica al suo aspetto nella serie The Last of Us di HBO

Melanie Lynskey, che ha visto il suo debutto in The Last of Us domenica, sta affrontando delle critiche al suo casting per la popolare serie HBO.

Lynskey, che interpreta Kathleen nell’adattamento del videogioco capolavoro di Naughty Dog, mercoledì ha usato Twitter per rispondere a un post della vincitrice della prima stagione di America’s Next Top Model, Adrianne Curry. Riferendosi a Lynskey, Curry ha scritto che “il suo corpo descrive una persona che ha passato la vita nel lusso… non un signore della guerra post apocalittico [sic]”.

Curry ha anche fatto riferimento al franchise di Terminator nel tweet cancellato da allora scrivendo: “Dov’è Linda Hamilton quando hai bisogno di lei?“.

Ciò ha portato Lynskey, il cui personaggio è un leader di un movimento rivoluzionario con sede a Kansas City, a pubblicare uno screenshot del tweet di Curry, che era sotto una foto dell’attrice da un servizio fotografico di InStyle.

“In primo luogo, questa è una foto del mio servizio fotografico di copertina per la rivista InStyle, non un immagine da The Last of Us”, ha scritto Lynskey. “E interpreto una persona che ha meticolosamente pianificato ed eseguito un rovesciamento della FEDRA. Devo essere intelligente, cara, non ho bisogno di essere muscolosa. Per quello ci sono gli scagnozzi.”

La star degli Yellowjackets ha successivamente pubblicato un thread separato su Twitter in cui ha elogiato i co-creatori della serie The Last of Us Craig Mazin e Neil Druckmann per averla incoraggiata a incarnare un personaggio che è originale della serie e non era necessariamente “il più figo o il più duro”, ma quello con le idee migliori nel mondo devastato rappresentato nello show.

“Volevo che fosse femminile, con una voce dolce, e tutte le cose che ci sono state dette sono ‘deboli’. Perché onestamente, fanculo”, ha twittato Lynskey. “Capisco che alcune persone siano arrabbiate perché non sono il tipico casting per questo tipo di ruolo. Ma è emozionante per me. La parte più eccitante del mio lavoro è sovvertire le aspettative.”

Sebbene il suo post originale sia stato cancellato, Curry sembrava aver raddoppiato la sua dichiarazione con numerosi tweet in risposta ai messaggi di Lynskey. Oltre a chiarire che un altro utente di Twitter aveva pubblicato l’immagine di InStyle, Curry ha scritto che non aveva intenzione di criticare Lynskey ma che non l’ha trovata la scelta giusta per il casting per rendere credibile il personaggio.

“Ho detto che era troppo pacata, bassa e curvy per me da apparire come un ‘signore della guerra’, con al seguito un gruppo di guerrieri che rappresentato l’aspetto più selvaggio dell’essero umano dopo il collasso della società.”

Curry ha anche affermato che il suo messaggio iniziale includeva quello che percepiva come un complimento per Lynskey, ma che non si vedeva nello screenshot che Lynskey ha pubblicato: “Ha ritagliato ciò che ho detto sulla sua perfetta cornice a clessidra che è la più desiderabile per gli uomini. Sembra piuttosto manipolativa come cosa”.

