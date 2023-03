Melissa Benoist si unisce al cast vocale di Masters of the Universe: Revolution nel ruolo di Teela

La star di Supergirl, Melissa Benoist, si è unita al cast vocale dell’adattamento di He-Man di Netflix “Masters of the Universe: Revolution” nei panni dell’eroina Teela, stando a quanto detto dalla Mattel mercoledì e poi confermato dall’attrice stessa. La serie animata debutterà sullo streamer nel 2024.

Il cast include il marito di Benoist, Chris Wood, nei panni del potente He-Man, Mark Hamill nei panni del malvagio Skeletor e William Shatner in un ruolo ancora da annunciare.

“Ho colto al volo l’opportunità di lavorare al fianco del mio amico Kevin Smith e di unirmi alla famiglia di Revolution come un’altra eroina audace e impavida”, ha detto Benoist. “Non vedo l’ora di condividere la prossima evoluzione della storia di Teela con i fan.”

Ideato come seguito di Revelation del 2021, Revolution vede Teela, He-Man e il resto dei Maestri mentre lottano per salvare Eternia dai grovigli dell’oscurità. Il personaggio è stato doppiato in Revelationl dall’attrice di Buffy the Vampire Slayer, Sarah Michelle Gellar.

Secondo il logline, Revolution è una storia completamente nuova che si concentra sulla classica rivalità tra He-Man e Skeletor in un modo che il pubblico non ha mai visto prima. È la tecnologia contro la magia mentre He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e una minaccia mortale per il Pianeta.

“Sulla scia del nostro 40° anniversario, He-Man è più diffuso che mai nella cultura pop, motivo per cui siamo particolarmente entusiasti di portare includere nel nostro team la forza di Melissa Benoist”, ha affermato Fred Soulie, vicepresidente senior e direttore generale di Mattel Television. “Melissa è già esemplificazione di ogni aspetto della formidabile personalità di Teela, e sappiamo che continuerà a mostrare lo stesso cuore che ha mostrato in Supergirl, fornendo al pubblico una nuova iterazione di un personaggio classico sinonimo di forza ed eroismo.”

