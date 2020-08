Melissa Fumero reagisce al remake canadese di Brooklyn Nine-Nine

Il primo remake internazionale di Brooklyn Nine-Nine ha visto il proprio trailer pubblicato online, e a quanto pare non ha ricevuto una buonissima accoglienza da parte del cast dell’originale.

Il promo per l’Escouade 99 in lingua francese è uscito giovedì e la star di Brooklyn Nine-Nine, Melissa Fumero, è stata tra le prime a regalare i suoi due centesimi.

“È come sbirciare in un’altra dimensione”, ha detto l’attrice. “Devo [dire] però dopo aver visto questo… sono improvvisamente curiosa circa la popolazione latina in Quebec.”

Il tweet di Fumero si riferiva al casting della sua controparte internazionale. Il ruolo è ricoperto dall’attrice canadese Mylène Mackay, il cui personaggio si chiama Fanny, non Amy. La collega attrice canadese Bianca Gervais assume il ruolo di Stephanie Beatriz come Det. Rosa Diaz, che si chiama “Rosalie” nell’adattamento in lingua francese.

Beatriz è intervenuta anche su Twitter, segnalando la sua insoddisfazione con molteplici emoji di un viso stordito:

🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴 — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) August 20, 2020

Fumero ha poi continuato dicendo: “Anche se capisco che la popolazione latina è [molto] piccola in Quebec (e quanti di loro sono attori divertenti?), i ruoli di Amy [e] Rosa sarebbero dovuti andare a qualsiasi BIPOC“, riferendosi all’acronimo che sta a significare Black, Indigenous, Person of Color. “Quindi è deludente vedere quell’opportunità sprecata“. Ha poi chiarito che “non intende far vergognare queste attrici“, dicendo che “dipende dai decisori” chi viene scelto nei rispettivi ruoli. Fumero ha anche parlato della sessualizzazione palese di Fanny nel trailer, dicendo che: “Amy non è sexy di proposito“, ha esclamato. “Quindi questo mi scoccia“.

Ha anche affermato che se Ecouade 99 si dimostrerà di successo, spera che “i creatori colgano questa opportunità per assumere più BIPOC in ruoli di supporto e ospiti”.

Il remake, che proviene dal regista Patrick Huard, debutterà sul servizio di streaming Club Illico giovedì 17 settembre. Scorri verso il basso per vedere il trailer e vedere le reazioni aggiuntive del cast di B99.

Découvrez les premières images de la nouvelle série originale Escouade 99, une adaptation québécoise de la série à succès Brooklyn Nine-Nine réalisée par Patrick Huard.

Offert en exclusivité sur Club illico dès le 17 septembre!

Abonnez-vous 👉 https://t.co/WaC6jonoeI#clubillico pic.twitter.com/87AmxwDvjK — Vidéotron Divertissement (@VideotronDiv) August 19, 2020

😳 — Joel McKinnon Miller (@JoelMcKMiller) August 21, 2020

‘FASCINATING’. Yeah that’s one word for it. — JoeLoTruglio (@JoeLoTruglio) August 20, 2020

