Men: ecco il nuovo trailer del nuovo film di Alex Garland

È arrivato il nuovo trailer del nuovo thriller horror del regista Alex Garland, Men, con Jessie Buckley.

Garland iniziò la sua carriera come romanziere, scrivendo The Beach, che sarebbe stato poi adattato dal regista Danny Boyle con protagonista Leonardo DiCaprio. Garland ha poi scritto altri due progetti per la regia di Boyle, il thriller di zombi 28 giorni dopo e il thriller di fantascienza Sunshine con Chris Evans e Cillian Murphy. Il regista si è poi spostato dietro la macchina da presa per scrivere e dirigere il fantasma dell’adattamento a fumetti di Dredd con Karl Urban.

Garland ha ulteriormente ampliato il suo portfolio di regia nel 2014 con Ex Machina, con Oscar Isaac e Alicia Vikander, e poi il film di fantascienza guidato da Natalie Portman, Annihilation. Il regista è poi entrato nel regno della TV con la serie FX Devs, con Sonoya Mizuno e Nick Offerman.

Ora, il primo trailer dell’ultimo film di Garland, Men, è stato rivelato da A24. Men vede al centro l’attrice nominata all’Oscar Buckley (The Lost Daughter) nei panni di una “donna che va in vacanza nella campagna inglese dopo la morte del suo ex marito”, con alcune ramificazioni inquietanti. Il film è interpretato anche da Rory Kinnear di No Time to Die e sembra essere perfettamente in linea con lo stile cinematografico e la sensibilità inquietanti ma belle di Garland, per non parlare dell’estetica liscia e pulita e del fascino inquietante dei suoi film precedenti.

Il direttore della fotografia di Garland, Rob Hardy, ha definito il film “…qualcosa di veramente straordinario e rassicurantemente strano”.

Potete vedere il trailer qui sotto:

