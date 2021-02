Mena Massoud sarebbe stato scelto dalla Lucafilms per il ruolo di Ezra Bridger secondo un rumor

Si dice che Star Wars abbia scelto Mena Massoud per il ruolo di Ezra Bridger nella serie di prossima uscita, Ahsoka.

Un nuovo video di Kessel Run Transmissions affronta la voce e sarà interessante vedere come reagirà il fandom. Massoud in precedenza si è rivelato davvero di talento nella versione live-action di Aladdin, anche se il film poi è quello che è, purtroppo però da allora l’attore non ha avuto di fare altro per qualche oscuro motivo.

Se la voce si rivelasse veritiera, sarebbe una grande cosa per l’attore interpretare Ezra, un personaggio molto amato dai fan proprio come Ahsoka. Effettivamente non sarebbe la prima volta che un personaggio fa il salto dalla serie animata al live-action, e Ezra sarebbe solo un altro personaggio amato dai fan a fare questo salto. Ovviamente, la Disney non ha commentato le voci o qualsiasi altra cosa, ma nei prossimi anni la compagnia aumenterà il proprio input di produzione, quindi se il rumor sia vero lo vedremo negli anni.

Ezra Bridger era un Umano, maschio, sensibile alla Forza, del pianeta Lothal e Padawan di Kanan Jarrus. Bridger, non sapendo della sua particolare qualità, crebbe come un orfano e come un truffatore sotto il dominio dell’Impero Galattico prima di incontrare Kanan e la sua banda di ribelli, che operavano a bordo dell’astronave Ghost. Dopo essere entrato in contatto con loro casualmente durante un furto d’armi a Capital City e dopo aver aiutato i ribelli a salvare degli schiavi Wookiee, Ezra si unì all’equipaggio della Ghost e iniziò il suo allenamento da Jedi sotto la guida di Kanan. Ezra e i ribelli intrapresero molte missioni nel tentativo di sconfiggere insieme l’Impero.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...