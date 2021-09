Mena Massoud vorrebbe davvero interpretare Nightwing nel DCEU

La star di Aladdin, Mena Massoud, vuole davvero essere il Nightwing del DCEU.

Massoud è stato messo sotto gli occhi del pubblico quando ha recitato nel remake live-action dell’amato film d’animazione della Disney, guadagnandosi elogi per la sua interpretazione in mezzo alla tiepida accoglienza del film. Più di recente, ha prestato la sua voce al film d’animazione Lamya’s Poem del regista Alex Kronemer, che sarà presentato in anteprima al Vancouver International Film Festival.

Nightwing è l’alter-ego di Dick Grayson, che ha dato origine al ruolo di Robin, dopo che è cresciuto e si è dedicato alla lotta al crimine in un modo indipendente. Sebbene il personaggio abbia avuto molte interazioni animate, i suoi ritratti d’azione dal vivo sono stati per lo più limitati al suo tempo come spalla di Batman.

Chris O’Donnell ha interpretato Grayson sia in Batman Forever che in Batman & Robin, e sebbene il suo costume in quest’ultimo film assomigli a quello di Nightwing, non usa mai ufficialmente il nome. Il personaggio è attualmente presente nella serie TV Titans, interpretato da Brenton Thwaites.

In un’intervista esclusiva per promuovere Lamya’s Poem, Massoud ha rivelato a SR che non vede l’ora di unirsi a uno degli universi cinematografici di supereroi e che gli piacerebbe interpretare Nightwing nel DCEU. Descrive la sua passione per Batman come sconfinata, un personaggio che ammette è ben affermato sullo schermo, ma si considera una persona più adatta a Grayson.

“Sono stato ossessionato da Batman, ma penso che Batman sia un po’… è stato messo in scena molte volte, ed è stato fatto da alcuni attori fantastici. Non credo di poterli superare in questo modo, ma Nightwing ha una storia davvero interessante [che] non è mai stata raccontata prima, ed è un po’ più giovane. Quindi sì, è un personaggio da cui sono sempre stato attratto.”

Altrove nell’intervista, Massoud ha parlato del suo approccio per ottenere il ruolo da sogno, che dice inizia in palestra.

“Mi piacerebbe davvero interpretare un supereroe nell’universo DC o Marvel”, dice Massoud. “Voglio interpretare un supereroe, quindi devo sembrare un supereroe. Forse devo mettermi in forma prima di essere scelto come tale, ma penso che sia importante proporti per ruoli e dire cosa vuoi o non vuoi fare.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...