Menace Comics: il passato di Stan Lee e le sue storie davvero dark

Il pubblico moderno può considerare Stan Lee come il vecchio, sorridente e geniale che ha sempre visto in giro nei suoi ultimi anni, ma uno sguardo ad alcuni dei suoi primi scritti mostra che il grande scrittore possedeva anche un lato oscuro nella sua immaginazione.

Alcuni pensando anche che se l’infame organo di censura noto come Comics Code Authority non avesse “reagito tempestivamente” ad alcune sue macabre narrazioni, l’impressione che avremmo dell’uomo in questo momento sarebbe molto diversa.

Pubblicato da Atlas Comics, uno dei primi precursori delle etichette della Marvel Comics, Menace Comics è durato per 11 numeri tra il 1953 e il 1954, con Lee che ha scritto i primi otto. A ridosso della popolarità di altre serie come Tales from the Crypt, Menace Comics mirava a produrre racconti raccapriccianti e paurosi, e la scrittura di Lee certamente non ha deluso. Dalle insurrezioni robotiche omicide, ai cadaveri rianimati, agli assassini controllati dalla mente, agli scheletri danzanti, ai pagliacci assassini e oltre, la scrittura di Lee non evitava elementi oscuri e inquietanti da esplorare in forma di fumetto.

Un primo esempio di quanto oscure siano state le storie di Lee la si ha nel secondo libro, in una storia intitolata “On with the Dance”. Segue una ballerina molto presa da se stessa di nome Stella Stevens, che celebra il fatto che una collega si rompe una gamba, in quanto significa che ha una possibilità di interpretare il ruolo principale. Mentre Stevens lascia il lavoro una notte, viene visitata da un uomo di nome Jack, che a quanto pare aveva appena trascorso tre anni in prigione per aver rubato una collana per Stella.

Mentre lei cerca di cacciarlo, Jack si punta una pistola alla testa, promettendo che si ucciderà senza di lei. Stella risponde semplicemente: “OK.. ma non fare troppo disordine“. Jack si spara sullo sfondo mentre Stella se ne va, senza nemmeno preoccuparsi di girarsi. Si dice tra se e se: “Vorrei poter sbarazzarmi di tutti i miei problemi così facilmente“.

Il giorno successivo, Stella è sconvolta nel sapere che il suo ruolo da sogno è già stato scelto da una nuova ballerina chiamata Mona Durell, a cui Stella si riferisce costantemente come una strega. Stella escogita quindi un piano per spaventare la sua nuova rivale fuori dal concerto. Come una versione in qualche modo ancora più folle de “Il Cigno Nero”, Stella costringe Mona nel suo appartamento sotto la minaccia di una mano armata (non è chiaro se si tratta della stessa pistola strappata dalle fredde dita morte di Jack) e la minaccia di rinunciare al ruolo.

Quando Mona chiede perché vuole così tanto il ruolo, Stella risponde: “Perché amo ballare! E sarei molto meglio di una strega come te!“. Si scopre quindi che Stella era sul punto di accusare Mona di essere una strega, mentre la nuova attrice lancia un incantesimo su Stella per farla ballare per sempre. Il tempo passa nel corso di alcune strisce, mentre i lettori vedono il corpo di Stella deteriorarsi e marcire mentre balla sul posto. Tutto ciò che rimane è uno scheletro agitato mentre Mona prende letteralmente un manico di scopa e vola via.

Molte delle storie di questi fumetti hanno un’atmosfera molto Twilight Zone / Black Mirror, spesso con storie che finiscono in colpi di scena tragici del destino ironico per i personaggi coinvolti. Anche se sarebbe stato interessante vedere di più del ghoulishness di Lee, senza che ottenesse il kibosh, forse Marvel Comics come esisterebbe oggi se non fosse mai successo.

Fortunatamente per tutti i fan che vogliono dare un’occhiata al particolare lavoro di Stan Lee, Menace Comics è molto facile da trovare.

