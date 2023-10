Mercante in Fiera: il programma è un flop totale! L’arrivo dei vip può salvare la situazione?

l teatro televisivo italiano è scosso da una sfida epica: il Mercante in Fiera, un pilastro del palinsesto Rai, è in pericolo. Nonostante l’ingresso di ospiti VIP, l’atmosfera nello studio sembra non riuscire a decollare, lasciando gli spettatori affamati di intrattenimento delusi. La voce autorevole dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, è chiara: Pino Insegno rimane in sella, ma il destino del programma è in bilico.

Salvare il Mercante in Fiera: una missione complessa

Il Mercante in Fiera sta vivendo un momento critico. Gli ascolti non sorridono, il pubblico sembra distante, e il confronto con l’Eredità si fa sempre più minaccioso. A gennaio, il gioiello di Rai 1, grazie a Flavio Insinna, è diventato un vero traino per il Tg1. È un momento di tensione, un’ombra che si allunga sul futuro del doppiatore, attore e conduttore televisivo Pino Insegno.

Le soluzioni proposte basteranno?

Per risollevare le sorti del programma, si sta cercando disperatamente una soluzione. Tuttavia, sembra che finora le alternative proposte non abbiano sortito l’effetto desiderato. La scorsa sera, il trio composto da Carlo Conti, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli non è riuscito a imprimere nuova linfa al programma, ottenendo ascolti modesti.

Carlo Conti, ospite a Il Mercante in Fiera

Il fuori due ha portato a casa 398.000 spettatori con uno share del 2.08%, mentre nel gioco, il programma ha registrato 541.000 spettatori, pari al 2.59% di share.

Ballando con le stelle e l’approccio audace per salvare il Mercante in Fiera

Per la puntata di stasera, alle 19.55 su Rai 2, si annuncia una mossa audace. Tre noti volti di Ballando con le stelle, ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Simone Di Pasquale, si cimenteranno nella scalata della Piramide d’Oro. La sfida è ambiziosa, poiché il premio in palio sarà destinato a un’associazione no profit. Tra scambi di carte, offerte accettate e rilanci, i tre concorrenti cercheranno di anticipare la strategia di Mercante Insegno e di evitare il temuto graffio della Gatta Nera, Lavinia Abate.

Un tentativo disperato di rilancio

Si sta sperimentando un mini-rilancio per il Mercante in Fiera, ma la domanda rimane: quanto a lungo potrà resistere questa strategia? E quali risultati porterà? Tuttavia, tra le file dei commentatori, cresce il timore che, se anche l’operazione “giocatori famosi” dovesse fallire, il Mercante in Fiera potrebbe presto essere cancellato dal palinsesto. La partita è aperta, e l’Italia tiene il fiato sospeso per vedere se Pino Insegno e il suo programma potranno trovare una via d’uscita da questa crisi.