Mercenari 4: Megan Fox mostra il costume di scena del suo personaggio

Megan Fox ha condiviso una foto dal set di Mercenari 4 che mostra il costume del suo personaggio.

Il franchise è iniziato con Mercenari (o The Expendables in inglese) nel 2010. Il film è stato diretto da Sylvester Stallone con l’intento di unire molte delle più grandi star del cinema d’azione degli anni ’80 e ’90 in un film nuovo di zecca, mostrando che anche se invecchiano non perdono grinta.

I film precedenti hanno continuato ad aggiungere attori sempre più iconici al mix, ma non c’è stato un nuovo film nel franchise dal 2014.

Dopo 7 anni, Mercenari 4 sta finalmente cominciando la propria produzione, con gli occhi puntati ad un’uscita nel 2022. Il film è stato scritto da Max D. Adams, John Joseph Connolly e Spenser Cohen, ed è diretto da Scott Waugh, un ex coordinatore degli stunt che ha diretto il film Need for Speed del 2014 con Aaron Paul. Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture sono stati tutti confermati di ritorno nei loro ruoli, e new entry si sono aggiunte, come Andy Garcia, 50 Cent, Tony Jaa e Megan Fox.

Nessun altro membro del cast è stato ancora confermato, anche se i fan sperano di rivedere Chuck Norris ancora una volta.

Nelle sue storie su Instagram, Megan Fox ha condiviso un primo sguardo al suo costume per il film. Queste foto del dietro le quinte del set di Londra mostrano un completo tattico nero con stivali fatti per tirare calci. L’outfit è accessoriato con una grossa collana a catena che accentua la sua robustezza.

Qui sotto potete vederla:

I dettagli sul personaggio della Fox non sono ancora noti. Dato il modo in cui è vestita allo stesso modo dei Mercenari, presumibilmente è nella squadra dei buoni con volti che i fan già conoscono e amano.

Tuttavia, non è fuori dal regno delle possibilità che la Fox interpreti un cattivo nel nuovo film. Recentemente è stata scelta come boss del crimine nel reboot di Bonnie e Clyde, Johnny & Clyde, quindi sta sicuramente mostrando le sue doti da cattiva.

Mercenari 4 sta portando nuova linfa per rinvigorire il franchise dopo così tanti anni, e Fox sembra sicuramente una delle parti che aiuteranno la saga. Sarà interessante vedere se i produttori del franchise metteranno lei e gli altri neofiti in prima linea, coi veterani in secondo piano. Se il film andrà bene al botteghino, la presenza della Fox potrebbe anche aiutare a far risorgere il progetto Mercenari al femminile, da tempo sospeso.

