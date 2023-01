Mercoledì è stato rinnovato per la seconda stagione su Netflix

Con sorpresa di nessuno, Mercoledì è stato rinnovato per la seconda stagione su Netflix.

La prima stagione di otto episodi della serie incentrata sul personaggio titolare della “Famiglia Addams” ha debuttato originariamente il 23 novembre. Netflix ha annunciato poco dopo che la serie ha stabilito un nuovo record di visualizzazione sulla piattaforma per una serie in lingua inglese nella sua prima settimana con oltre 341 milioni di ore. Da allora, lo spettacolo è cresciuto fino a diventare la seconda più grande serie televisiva in lingua inglese su Netflix con oltre 1,2 miliardi di ore visualizzate nei suoi primi 28 giorni.

Jenna Ortega interpreta Mercoledì Addams nella serie di genere commedia teen horror. Secondo la descrizione ufficiale della prima stagione, lo spettacolo è incentrato sugli “anni da studente di Mercoledì alla Nevermore Academy. Mercoledì cerca di padroneggiare la sua abilità psichica emergente, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre affronta le nuove e intricate relazioni alla Nevermore”.

Insieme a Ortega, il cast della prima stagione comprendeva Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J. Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Riki Lindhome e Christina Ricci. Catherine Zeta-Jones è apparsa anche come Morticia Addams al fianco di Luis Guzmán come Gomez e Isaac Ordonez come Pugsley.

Alfred Gough e Miles Millar hanno sviluppato la serie e sono stati anche co-showrunner e produttori esecutivi. Tim Burton ha diretto i primi quattro episodi ed è anche produttore esecutivo della serie. Steve Stark di Toluca Pictures e Andrew Mittman di 1.21 Entertainment sono anche loro produttori esecutivi insieme a Kevin Miserocchi della Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman di Glickmania, Gail Berman, Tommy Harper e Kevin Lafferty. MGM Television è lo studio che ha sviluppato la serie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...