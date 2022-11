Mercoledì: il co-showrunner Miles Millar afferma che la famiglia Addams sarà più presente nella seconda stagione

Mercoledì è una nuova interpretazione de La famiglia Addams, il classico fumetto creato da Charles Addams. La serie Netflix si concentra sul personaggio titolare interpretato da Jenna Ortega con la sua famiglia che appare solo in brevi momenti per tutta la stagione.

Tuttavia, il co-showrunner Miles Millar afferma che la famiglia di Mercoledì, che include Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzmán nei panni di Gomez, potrebbe essere protagonista di molti più momenti nella possibile seconda stagione.

“Ci siamo sentiti come se avessimo appena grattato la superficie con quei personaggi e gli attori sono così fantastici in quei ruoli”, ha detto Millar a TV Line. “Catherine è, credo, un’iconica Morticia. Il rapporto tra Mercoledì e lei è essenziale per lo spettacolo e l’idea che la giovane stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante.”

Sebbene Mercoledì non sia stato rinnovato da Netflix per una nuova stagione ancora, Millar afferma che “sicuramente vogliono presentare la famiglia come abbiamo fatto in questa stagione in un paio di episodi se dovessimo ottenere una seconda stagione”.

