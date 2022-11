Mercoledì: Jenny Ortega non ha chiesto consigli a Christina Ricci per interpretare il personaggio

Jenna Ortega interpreta il personaggio titolare di Mercoledì, la serie Netflix basata sul franchise de La Famiglia Addams. Ortega segue le orme di Christina Ricci che ha interpretato il personaggio in La Famiglia Addams nel 1991 e nel sequel del 1993.

Ricci è tornata nel franchise interpretando il personaggio noto con il nome di Marylin Thornhill, e sebbene abbia condiviso scene con Ortega, la nuova Mercoledì ha affermato di non aver chiesto alcun consiglio all’attrice

“No, quando era sul set, nessuno di noi ha detto che Mercoledì doveva trarre ispirazione dall’altra Mercoledì”, ha detto Ortega in un’intervista individuale con la costar Emma Myers per MTV News. “Non credo che volesse intralciare la mia esibizione e sentirsi prepotente. E poi mi sono sentita come se non volessi cercare di imitare la sua interpretazione di 30 anni fa. Sia per me che per lei, non volevo derubarla. Non volevo essere troppo simile a lei.”