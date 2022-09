Mercoledì: Netflix rivela la data d’uscita della serie

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo collettivo: è stata finalmente rivelata la data di uscita di Mercoledì di Netflix.

Mercoledì, la serie Netflix su un adolescente Mercoledì Addams, ha finalmente una data per la prima. La serie uscirà il 23 novembre, stando a quanto ha annunciato Netflix venerdì. Mercoledì è prodotto e diretto da Tim Burton, con showrunner, EP e sceneggiatori Alfred Gough e Miles Millar. Il protagonista Jenny Ortega è il membro adolescente della famosa famiglia Adams.

Insieme a Ortega, il resto del cast sarà composto da Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams, Luis Guzmán nei panni di Gomez Addams, Isaac Ordonez nei panni di Pugsley, il membro più giovane della famiglia Addams, Riki Lindhome nei panni della dottoressa Valerie Kinbott, Jamie McShane nei panni dello sceriffo Donovan Galpin, Joy Sunday nei panni della pari e rivale di Mercoledì, Bianca Barclay, Victor Dorobantu nei panni di Thing, George Burcea nei panni di Lurch e Gwendoline Christie nei panni della preside di Nevermore, Larissa Weems. Nel cast ci sarà anche Christina Ricci in un ruolo sconosciuto.

Definendo Mercoledì Addams “l’ultimo lupo solitario”, Teddy Biaselli di Netflix ha spiegato perché il servizio di streaming ha colto al volo l’occasione di sviluppare la nuova serie:

“Quando abbiamo sentito per la prima volta del lancio di Al Gough e Miles Millar siamo stati colpiti, come dalla freccia di una balestra, proprio nei nostri cuori. Hanno inchiodato il tono, lo spirito e i personaggi, ma ci hanno dato un modo nuovo di vedere questa storia. Abbiamo quindi ricevuto la chiamata in cui il regista visionario, e fan da sempre della famiglia Addams, Tim Burton ha spiegato cosa voleva fare circa il suo debutto alla regia televisiva. Tim ha avuto una lunga carriara al cinema, ed una certa esperienza nel raccontare storie avvincenti su outsider sociali come Edward mani di forbice, Lydia Deitz e Batman. E ora porterà il suo tocco unico a Mercoledì.”