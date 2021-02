Mercoledì: Netflix rivela la nuova serie spin-off de La Famiglia Addams sviluppata da Tim Burton

Lo scorso ottobre è arrivata la prima notizia che Tim Burton aveva in programma di riportare la famiglia Addams in TV in qualche modo.

Ora conosciamo la forma di quel modo: “Mercoledì”, uno spettacolo sulla figlia di Morticia e Gomez e le sue avventure in live-action.

Alfred Gough e Miles Millar rimangono accreditato alla regia dello spettacolo, avendo escogitato il concept primario. Wednesday (appunto, Mercoledì), è descritto come una serie misteriosa, inquietante e soprannaturale che mostra gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy.

I tentativi di Wednesday di padroneggiare la sua abilità psichica emergente, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale, e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre esplora le sue nuove e intricate relazioni a Nevermore.

Burton dirigerà la prima serie di otto episodi della serie per Netflix.

Definendo Mercoledì Addams “l’ultimo lupo solitario”, Teddy Biaselli di Netflix ha spiegato perché il servizio di streaming ha colto al volo l’occasione di sviluppare la nuova serie:

“Quando abbiamo sentito per la prima volta del lancio di Al Gough e Miles Millar siamo stati colpiti, come dalla freccia di una balestra, proprio nei nostri cuori. Hanno inchiodato il tono, lo spirito e i personaggi, ma ci hanno dato un modo nuovo di vedere questa storia. Abbiamo quindi ricevuto la chiamata in cui il regista visionario, e fan da sempre della famiglia Addams, Tim Burton ha spiegato cosa voleva fare circa il suo debutto alla regia televisiva. Tim ha avuto una lunga carriara al cinema, ed una certa esperienza nel raccontare storie avvincenti su outsider sociali come Edward mani di forbice, Lydia Deitz e Batman. E ora porterà il suo tocco unico a Mercoledì.”

Qui sotto potete vedere un teaser poster d’annuncio:

Una serie su Mercoledì Addams, firmata da Tim Burton: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più iconici di sempre è in arrivo su Netflix. pic.twitter.com/8uTJ2xsWMV — Netflix Italia (@NetflixIT) February 18, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...