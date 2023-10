Mercoledì rimpiazza Stranger Things su Netflix: la casa di produzione cambia strategia, i fan sono sconvolti!

Mercoledì, il gioiello nascosto delle serie TV, sta per conquistare il cuore degli spettatori e il trono di Netflix. Se Stranger Things ha regnato sovrano negli ultimi anni, ora è il momento di un nuovo erede.

Mercoledì al posto di Stranger Things: i numeri del successo

Questo fenomeno inizia alla fine del 2022 quando Mercoledì fa il suo debutto, presentandoci Jenna Ortega in un ruolo completamente diverso da quanto avevamo visto prima. La sua interpretazione della cupa primogenita della famiglia Addams ha conquistato il pubblico, ma è stata la leggendaria sequenza di danza nella prima stagione a farla diventare virale sui social, facendo scoppiare una vera e propria mania. In un battito di ciglia, Mercoledì si è affermata come uno dei successi più clamorosi di Netflix, accanto a Stranger Things e Squid Game.

All’inizio di quest’anno, abbiamo ricevuto l’annuncio ufficiale del rinnovo per una seconda stagione, ma purtroppo, la produzione ha subito ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Tuttavia, Netflix ha preso una decisione audace. Con l’accordo provvisorio tra il sindacato WGA e gli studios, la piattaforma ha deciso di dare la massima priorità alla scrittura della seconda stagione di Mercoledì, equiparandola alla travagliata quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Stranger Things, rivale di Mercoledì

I ritardi delle produzioni e la nuova rotta Netflix

I continui ritardi nella produzione stanno gettando un’ombra sulla credibilità degli attori che interpretano i liceali in entrambe le serie. E con Stranger Things che sta per chiudere un ciclo iniziato nel 2016, Netflix sembra essere pronto a passare il testimone a Mercoledì, la sua nuova stella in ascesa.

Le voci interne suggeriscono che Mercoledì sia destinata a rimpiazzare Stranger Things come punta di diamante della piattaforma. Ma c’è di più. L’universo narrativo di Mercoledì ha un potenziale ancora inesplorato, che potrebbe non solo portare a nuove stagioni, ma anche a entusiasmanti spin-off.

La lotta con Stranger Things

Tuttavia, queste ambizioni sono strettamente legate al successo futuro della serie, che sembra essere già sul sentiero giusto. Ricordiamo che Stranger Things ha raggiunto il suo massimo successo solo a partire dalla quarta stagione. Mercoledì, d’altra parte, è solo all’inizio del suo viaggio nel mondo dello streaming, e Netflix ha grandi speranze per il futuro di questa serie con Jenna Ortega.

Netflix ha investito massicciamente sulla serie dedicata alla bambina più macabra di sempre, che ha già conquistato oltre un miliardo di spettatori e continua a crescere in popolarità. Siamo testimoni della nascita di una nuova epoca delle serie TV, e Mercoledì sembra destinata a guidarla.