Mercoledì: Tim Burton parla della serie e di quanto sia personale al Lucca Comics & Games

Tim Burton ha fatto un viaggio nella nostra Italia per la proiezione ai fan europei della sua prima serie TV, Mercoledì, al Lucca Comics & Games, dove il famoso regista fantasy e horror gotico ha chiarito una cosa: il cinema rimane vicino al suo cuore più oscuro.

Burton rivisita il mondo de “La famiglia Addams” in “Mercoledì”, che verrà lanciato su Netflix il 23 novembre.

Il regista americano ha detto di essere stato attratto dallo spinoff, con la star di You, Jenna Ortega, nei panni dell’adolescente Mercoledì Addams, perché ha mostrato un lato diverso del personaggio iconico.

“Sono cresciuto guardando le serie TV e mi sono piaciuti anche i cartoni di Charles Adams. I suoi cartoni originali sono stati davvero fonte di ispirazione per me. Ma quello che mi ha scatenato di più è stato proprio il personaggio di Mercoledì”, ha detto Burton. “Mi sento come mercoledì. Mi sono sentito come un lei da quando ero un adolescente, anche se ero un ragazzo. L’adolescente irriverente e sprezzante ha il mio stesso punto di vista, bianco o nero.”

Burton ha notato che fino a questo spettacolo, mercoledì è stata “di solito ritratta come una bambina”.

Lo spettacolo ritrae Wednesday, la figlia adolescente di Morticia (Catherine Zeta Jones) e Gomez Addams (Luis Guizmán). Dopo aver fatto qualcosa di molto brutto al suo normale liceo, Mercoledì viene mandata alla Nevermore Academy, un collegio spettrale per ragazzi problematici dove tenta di padroneggiare le sue nuove capacità psichiche e risolvere un mistero di omicidio collegato al passato della sua famiglia.

Alla domanda se l’esperienza di Mercoledì a Nevermore può essere considerata una rappresentazione di un mondo di personaggi emarginati con problemi di salute mentale, Burton ha detto che lo spettacolo può certamente essere letto in questo modo.

“Ho avuto problemi di salute mentale per tutta la mia vita, quindi lo capisco”, ha detto Burton. “Li Mercoledì va in una scuola di emarginati, ma lei è un’emarginata tra gli emarginati. È un po’ come mi sono sentito. Questo progetto mi ha davvero parlato. È esattamente come mi sentivo riguardo a scuola, coi miei genitori, e le altre persone. Quindi, anche se è in un posto per persone come lei, non le piace partecipare alla festa.”