Meryl Streep nell’ultimo episodio di Only Murders in the Building: gli easter egg sono pazzeschi!

Nel quinto episodio mozzafiato di Only Murders in the Building, i fan incalliti della strepitosa Meryl Streep sono stati premiati con un vero e proprio festino di easter egg dedicati all’indimenticabile carriera dell’icona di Hollywood. Questo episodio ci ha portato nell’appartamento di Loretta, interpretata magistralmente da Meryl Streep, e il talentuoso production designer Rich Murray ha svelato a Variety alcuni segreti nascosti che hanno fatto brillare gli occhi dei fan.

Uno degli easter egg più emozionanti è un omaggio al potente film “Suffragette” del 2015, in cui Meryl Streep ha dato vita all’indomita attivista politica britannica Emmeline Pankhurst. Un modesto strofinaccio incorniciato, strategicamente posizionato nell’appartamento di Loretta, riconosciuto come un tributo commovente a questo incredibile film.

Kramer vs. Kramer

Ma i regali per i fan non finiscono qui. L’indimenticabile “Kramer vs. Kramer” del 1979 viene onorato sulla porta del frigorifero di Loretta. Murray ha svelato che questa scelta è stata ispirata dalla fedele rappresentazione della bacheca sopra il letto del giovane Billy Kramer nel film. E c’è di più: una cartolina di Natale del personaggio di Meryl Streep è stata ricreata e appesa con amore all’interno dell’appartamento.

Julie & Julia

E cosa dire dei tulipani sulla scrivania di Loretta? Un delicato easter egg dal film “Julie & Julia” del 2009, in cui Meryl Streep ha affascinato il pubblico al fianco di Stanley Tucci. Questi piccoli dettagli sono una festa visiva per i fan accaniti dell’attrice.

Meryl Streep è un’icona indiscussa del cinema, e il production designer Rich Murray ha reso omaggio alla sua grandezza anche nel film “La mia Africa” del 1985. Nel film, Meryl Streep interpreta Karen Blixen, e per questo motivo, Murray ha rivestito un pouf con un tessuto di tela con un disegno di caffè keniota. Questo è un tributo affettuoso all’ambientazione del film, in cui il suo personaggio viveva in una piantagione di caffè.

E come potremmo dimenticare “Il diavolo veste Prada” del 2006, con Meryl Streep nei panni dell’indimenticabile Miranda Priestly? L’appartamento di Loretta è punteggiato da un’iconica grafica ispirata al film, che si trova sui bordi di una serie di libri nella libreria. Un omaggio ad uno dei ruoli più celebri dell’attrice.

Only Murders in the Building: l’Intrigo si infittisce nel palazzo dell’Upper West Side!

Dalle menti brillanti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building ha conquistato il cuore degli spettatori, trascinandoli in un giro emozionante e misterioso. La serie segue tre improbabili amici, interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, uniti dalla stessa passione per i casi di true crime. Ma quando una morte sospetta scuote il loro esclusivo palazzo nell’Upper West Side, si trovano coinvolti in un intricato mistero che li porta a scavare nel passato oscuro del loro edificio.

L’idea di registrare un podcast per documentare il caso li porta a scoprire una serie di segreti che risalgono a molti anni prima. Bugie, tradimenti, e inganni rendono la trama ancora più avvincente. I tre improvvisi investigatori si rendono conto che il killer potrebbe celarsi tra loro, e il tempo stringe mentre cercano di svelare gli indizi cruciali prima che sia troppo tardi.

I co-creatori e sceneggiatori della serie, Steve Martin e John Hoffman, hanno regalato al pubblico un’esperienza cinematografica unica. Martin, Hoffman, Martin Short e Selena Gomez sono i produttori esecutivi, insieme al creatore di “This Is Us,” Dan Fogelman, e Jess Rosenthal.

Gli appassionati della serie sono invitati a condividere le loro teorie e opinioni su questa emozionante avventura, mentre continuano a scoprire ogni dettaglio nascosto nell'intrigante mondo di Only Murders In The Building.