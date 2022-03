Metal Lords: ecco il trailer della commedia Netflix che risuona di Heavy Metal

La comunità heavy metal, in gran parte sottorappresentata (e spesso mal rappresentata) può aspettarsi una nuova interpretazione cinematografica ad aprile.

Metal Lords, la commedia musicale scritta dal creatore di Game of Thrones, DB Weiss, ha finalmente ottenuto il suo primo trailer e sembra che il cast abbia assunto l’atteggiamento metal per una run divertente e rumorosa.

Il film Netflix segue un gruppo di ragazzini che decide di fondare una band heavy metal per entrare nella storia della Battle of the Bands. Il trailer rivela un’ambientazione liceale che tutti conosciamo, ma con una svolta: gli unici due ragazzi che amano l’heavy metal stanno cercando di reclutare membri per la loro band, e questo significa convincere gli altri che questo genere musicale è buono come qualsiasi altro. Fortunatamente per loro, uno dei possibili membri ha sicuramente l’attitudine heavy metal che stanno cercando.

Il trailer rivela anche il fatto che Metal Lords potrebbe suonare come una specie di School of Rock, ma questa volta con i bambini che prendono in mano gli strumenti per imparare l’arte e la storia dello stile musicale che hanno deciso di abbracciare. La domanda è: come la prenderanno i loro genitori?

Qui sotto potete vedere il trailer:

Due ragazzini vogliono creare un gruppo metal, ma nella loro scuola sono gli unici fan di questo genere musicale. Mentre cercano un bassista, finiscono per coinvolgere una violoncellista con cui dovranno imparare a collaborare per vincere la Battaglia tra band.

Metal Lords è diretto da Peter Sollet, che non è estraneo a raccontare storie di ragazzini ossessionati da stili musicali oscuri: ha anche diretto Nick & Norah’s Infinite Playlist, che vedeva adolescenti alla ricerca di un concerto speciale e segreto di una band indie rock.

La sceneggiatura è stata scritta dal sei volte vincitore di un Emmy Weiss, che non solo è diventato famoso per lo sviluppo e la scrittura di Game of Thrones della HBO, ma è anche incaricato di adattare la serie di fantascienza di alto profilo The Three-Body Problem per Netflix.

Il cast di Metal Lords comprende Jaeden Martell, Isis Hainsworth, Adrian Greensmith, Noah Urrea, Analesa Fisher, Michelle Fang, Phelan Davis, Brett Gelman, Sufe Bradshaw e Joe Manganiello.

Metal Lords debutterà su Netflix l’8 aprile.

