Metro Last Light Redux è gratuito su PC, ecco come riscattarlo.

Se Epic Games in questi giorni sta regalando un gioco al giorno, anche GOG, la piattaforma digitale di proprietà di CD Projekt RED ha voluto fare piccolo regalo ai videogiocatori, il regalo in questione è Metro Last Light Redux, la versione rimasterizzata del secondo capitolo della saga sviluppata dall’ucraina 4A Games e tratta dai libri di Dmitry Glukhovsky.

Se avete un profilo GOG (nel caso ne foste iscritti al portale potete crearne uno in pochi secondi) potrà accedere al sito ufficiale e scorrere nella pagina principale fino a quando non si troverà un p banner dedicato proprio a Metro Last Light Redux con un tasto verde sul lato sinistro con su scritto “Yes, and claim the game”. Cliccando su questo tasto il gioco sarà automaticamente aggiunto alla vostra libreria e potrete scaricarlo direttamente dal sito oppure tramite GOG Galaxy 2.0, launcher molto simile al ben più noto Steam.

Ecco di seguito riportati i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows Vista, 7 o 8 (solo 64-bit)

Processore: qualsiasi CPU Dual Core con più di 2,2 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: DirectX 10

DirectX: Versione 10

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 o 8 (solo 64-bit)

Processore: qualsiasi CPU Quad Core oppure Dual Core con più di 3,0 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: DirectX 11

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...