Michael B. Jordan e la Outlier Society starebbe lavorando ad un progetto su Val-Zod

Michael B. Jordan e la sua società di produzione Outlier Society stanno sviluppando un proprio progetto a tema Black Superman per HBO Max, incentrato su Val-Zod.

Stando a Collider, Outlier Society ha assunto uno scrittore che sta attualmente lavorando alla sceneggiatura, anche se non siamo stati in grado di accertarne l’identità.

Sebbene inizialmente non fosse chiaro se il progetto su Val-Zod sarebbe stato un film o una serie limitata, da allora le chiacchiere hanno portato informazioni di un determinato tipo, e sembrava stesse venendo sviluppato un film con un Clark Kent nero interpretato da Jordan.

Come riportato in precedenza, JJ Abrams e la sua compagnia Bad Robot produrranno un film su Superman nero per la Warner Bros. che dovrebbe seguire la versione del personaggio di Kal-El/Clark Kent. Sebbene Clark Kent sia tradizionalmente raffigurato come bianco nei fumetti DC, il personaggio sarà interpretato da un attore nero nel film della Bad Robot, che sarà probabilmente diretto da un regista nero. L’autore e critico culturale Ta-Nehisi Coates è già al lavoro sulla sceneggiatura di quel progetto, quindi questo progetto con al centro Jordan non è il solito.

Mentre Jordan ha lavorato con la Warner Bros. allo sviluppo di un film su Superman nero a un certo punto, di recente ha smentito le voci secondo cui avrebbe recitato nel nuovo film di Abrams, dicendo: “Sono lusingato che la gente abbia visto me in quella conversazione. È sicuramente un complimento, ma non ne faccio parte“.

La domanda sul perché produrre entrambi i progetti, quando l’unico con un senso è quello su Val-Zod, sorge spontanea.

Un recente editoriale scritto da Jamie Broadnax per Black Girl Nerds fornisce un contesto, e a quanto pare, stando a fonti di dubbia provenienza: “Jordan non ha voluto impegnarsi in cambiamenti di etnia per quanto riguarda Kal-El, per le stesse ragioni per cui molti dei fan stanno respingendo l’attuale versione reimmaginata dalla Warner di Clark Kent, però sarebbe interessato a impegnarsi in un progetto su Val-Zod“.

La distinzione è importante, in particolare all’interno della comunità nera, poiché Broadnax ha spiegato come sarebbe strano da parte della Warner e DC “distruggere un personaggio bianco e cancellare i personaggi neri che già esistono nell’universo DC con il simbolo di Superman“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...