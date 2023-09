Michael B. Jordan in bilico? Ecco svelato il futuro di Rainbow Six!

È ormai da alcuni mesi che gli amanti dell’action e del thriller attendono con il fiato sospeso! L’adattamento cinematografico del bestseller di Tom Clancy, Rainbow Six, stava per arrivare. L’entusiasmo è alle stelle, e ciò che ha aggiunto ulteriore carburante all’attesa è stata l’annuncio del regista: niente meno che il mago delle coreografie d’azione, Chad Stahelski, noto per la serie di successo “John Wick.” E chi altro potrebbe impersonare l’eroe John Clarke se non il talentuoso Michael B. Jordan, il cui ritorno nei panni dell’agente è stato annunciato dopo il trionfo di “Senza Rimorso” nel 2021?

Tuttavia, c’è un problema che getta un’ombra oscura su questo progetto promettente. Chad Stahelski ha recentemente condiviso importanti dettagli sullo stato attuale di Rainbow Six, e purtroppo sembra che il film sia stato bloccato in una fase di stallo a causa di scioperi in corso. Stahelski ha espresso il suo desiderio ardente di collaborare con Michael B. Jordan in questa avventura cinematografica. Ma per ora i fan dovranno aspettare pazientemente che le acque si calmino affinché il progetto possa riprendere la sua corsa verso il grande schermo.

Chad Stahelski, il maestro delle coreografie e il genio dietro Michael B. Jordan!

Il mondo del cinema d’azione ha un nuovo virtuoso, e il suo nome è Chad Stahelski. Questo regista ha ridefinito gli standard dell’azione cinematografica con la sua straordinaria capacità di creare sequenze di combattimento mozzafiato e realistiche.

Prima di sedersi sulla sedia da regista, Stahelski ha calcato il palcoscenico come stuntman in numerosi film di successo, costruendo una reputazione solida per le sue abilità eccezionali nelle acrobazie e nelle scene d’azione.

La sua carriera da regista è esplosa con il lancio del primo film della serie “John Wick” nel 2014, un capolavoro di azione che ha entusiasmato il pubblico grazie allo stile inconfondibile di Stahelski e all’interpretazione straordinaria di Keanu Reeves. Da allora, Stahelski ha diretto i sequel di “John Wick,” consolidando la sua posizione di figura di spicco nel panorama dei film d’azione.