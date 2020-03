Michael Caine ha elogiato la trilogia de il Cavaliere Oscuro definendola: “una delle cose più grandi che ho fatto nella mia vita”

Michael Caine ha elogiato la trilogia di Batman di Christopher Nolan, aggiungendo che la sua decisione di interpretare Alfred Pennyworth è stata una delle migliori scelte della sua carriera di attore.

Il veterano attore, che ieri ha celebrato il suo 87° compleanno (14 marzo), ha riflettuto sul suo ruolo nella trilogia di Nolan DC. Parlando con The Hindu, Caine ha ricordato la prima volta che ha incontrato Nolan.

“È venuto alla porta di casa mia in campagna con una sceneggiatura. Potevo vederlo attraverso il vetro ma non riuscivo a riconoscerlo. Nel momento in cui si è presentato, ho saputo esattamente chi fosse perché ero un grande fan dei suoi tre piccoli film.”

Caine ha aggiunto di essere rimasto sorpreso quando il regista e lo sceneggiatore gli hanno chiesto di interpretare Alfred nei film di Batman: “Gli ho detto: ‘Sono troppo vecchio per Batman. Vuoi che interpreti il ​​maggiordomo? Quali sarebbero i miei dialoghi? Vuoi un’altra bevanda o più crema pasticcera?’.”.

Ma Nolan spiegò all’attore la psicologia del personaggio e gli disse di considerarlo più che un maggiordomo, lo descrisse come “il padre adottivo di Batman“.

“Quindi, ho fatto il film ed è stata una delle cose più grandi che ho fatto nella mia vita. Lui [Nolan] è così riservato che non mi lasciava avere la sceneggiatura”, ha rivelato Caine riguardo Tenet, spiegando che non sapeva molto del film in cui si trovava. “Tutto quello che avevo era un giorno di lavoro e le mie pagine. Ho fatto la mia parte e ho girato solo con John David. Da allora non ho più sentito niente.”