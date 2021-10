Michael Caine non si ritirerà dalla recitazione ma comparirà nel nuovo film di Christopher Nolan

Grazie a The Wrap possiamo smentire la questione di Sir Michael Caine, che non si ritirerà dalla recitazione come affermato in precedenza dall’attore.

La confusione è iniziata con una recente intervista con Simon Mayo su Kermode della BBC 5 e Mayo’s Film Review in cui Caine ha rivelato di aver chiuso con la recitazione mentre promuoveva il suo film Best Sellers uscito di recente.

Parlando del suo personaggio nel film, ha detto che “Stranamente si è rivelata essere quella che è la mia ultima parte, davvero. Perché non lavoro da due anni“. Caine avrebbe continuato nella stessa intervista citando un problema alla colonna vertebrale che ostacolava la sua capacità di camminare come motivo.

Da quando ha girato il suo ultimo ruolo, ha scritto due libri e ha scherzato dicendo “sono uno scrittore. Il che è adorabile perché come attore devi alzarti alle sei del mattino e andare in studio. Lo scrittore può iniziare a scrivere senza alzarsi dal letto”. Caine ha concluso poi dicendo che, data la sua età di 88 anni, non ci sono molte parti scritte per uomini come lui. Anche se è stato confermato che Caine non si ritirerà, possiamo comunque celebrare e riflettere sulla sua straordinaria carriera.

L’errore è stato fatto per via di questa dichiarazione, ma grazie a The Wrap sappiamo che Caine avrà un ruolo nel prossimo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, che racconta la vita di J. Robert Oppenheimer e inizierà le riprese il prossimo anno con Cillian Murphy come protagonista.

Caine ha goduto di una lunga carriera lunga sette decenni lavorando con acclamati registi come Christopher Nolan in The Prestige, Interstellar, Inception, Tenet e probabilmente il suo ruolo più famoso è quello di Alfred Pennyworth nella trilogia del Cavaliere Oscuro. Ha lavorato anche con Matthew Vaughn nel film amato dalla critica Kingsman: The Secret Service ed era Scrooge in The Muppet Christmas Carol

Tuttavia, la sua carriera è iniziata sul palco negli anni ’50 prima di passare al grande schermo dove sarebbe andato a recitare nell’originale The Italian Job, il seguito del successo horror di Brian de Palma, Carrie, intitolato Dressed to Kill, e il film stroncato dalla critica Lo Squalo: La vendetta. Nella sua carriera è stato nominato per sei premi Oscar per i suoi ruoli in Alfie, Sleuth, Educating Rita, The Quiet America, The Cider House Rules e Hannah and Her Sisters. Gli ultimi due dei quali lo hanno portato alla vittoria.

