Michael Chiklis ha spiegato come il reboot dei Fantastici 4 del MCU dovrebbe essere

L’ex star dei Fantastici 4, Michael Chiklis, ha spiegato come pensa che il prossimo riavvio del Marvel Cinematic Universe possa avere successo.

I film dei Fantastici 4 non hanno mai avuto un grande momento di fama nel mondo degli adattamenti live-action. Il primo tentativo è stato un film realizzato dalla leggenda dei B-Movie Roger Corman per risolvere una controversia sui diritti e, secondo quanto riferito, non sarebbe mai stato distribuito. La seconda volta è arrivata sotto forma dei film Fantastici 4 della metà degli anni 2000. Nessuno dei due film è stato particolarmente ben accolto, ma il primo è riuscito a guadagnare abbastanza soldi per giustificare un sequel.

Diversi anni dopo, la Fox ha ripreso il franchise dei Fantastici 4 con il film diretto da Josh Trank. Il risultato finale è stato un film mal accolto, criticato malamente e con risultati pessimi al botteghino, ed è stato degno di nota per il dramma dietro le quinte.

Almeno una delle star dei film della metà degli anni 2000 non vuole che accada di nuovo una cosa dele genere. Se c’è una cosa su cui la maggior parte delle persone è d’accordo con i film della metà degli anni 2000, è che la performance di Michael Chiklis nei panni di Ben Grimm alias La Cosa è stata una delle migliori del film.

Parlando con Screen Rant (via HH), l’attore ha parlato di ciò che pensa servirà per far si che il riavvio dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe abbia successo. Nello specifico, Michael Chiklis pensa che il film non possa essere troppo serio e non dovrebbe provare a seguire il percorso de Il Cavaliere Oscuro.

“Vai di CGI se puoi [ride]. I costumi erano qualcos’altro, anche se ammetto che è stata comunque un’esperienza straordinaria. Basta capire il vero tono dei Fantastici 4, ed è come lo abbiamo fatto noi. La famiglia di super-eroi non è pensata per essere oscura e minacciosa. Non sarà mai Il Cavaliere Oscuro. Non bisogna cercare di replicarlo. Sono una famiglia, divertente e dolce, ed è così che dovrebbe essere su schermo. Non deve essere hardcore, oscuro e minaccioso.”

