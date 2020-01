Michael Eisner definisce L’Ascesa di Skywalker come accettabile ma privo d’emozioni

Sin da quando è uscito al cinema, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è stato sommerso da molte critiche ed è stato al centro di moltissime discussioni sui social, fra molte contrarie al film, alcune favorevoli ed altre semplicemente neutrali.

In realtà ciò che è mancata è stata una vera e propria cascata di reazioni da parte delle star di Hollywood, cosa che si aspettava da un film parte di un franchise celebre come questo, ma forse alcune sono semplicemente passate in secondo piano rispetto alla moltitudine di reazioni negative.

Una delle reazioni particolarmente importanti, in quanto ex-presidente della Walt Disney Company, viene da Michael Eisner, che è stato appunto anche CEO dal 1984 al 2005, prima che subentrasse Bob Iger. A quanto pare Eisner non è stato lusinghiero con il film, ma nemmeno troppo brutale, dicendo in un tweet:

“L’Ascesa di Skywalker è un film accettabile, con un sacco di storia e cose per i fan, ma in un certo qual modo privo di emozioni, mentre The Mandalorian su Disney+ stabilisce il creatore dello show, Jon Favreau, come il nuovo George Lucas, cosa che Robert Iger ha avuto la lungimiranza di dichiarare.”

#RiseofSkywalker is an acceptable film, a lot of story and fan delights but somewhat emotionless, while #TheMandolorian on @disneyplus establishes show creator @Jon_Favreau as the new George Lucas which @RobertIger had the foresight to declare. — Michael Eisner (@Michael_Eisner) December 31, 2019

In più l’ex-presidente si è sbilanciato su Daisy Ridley in particolare, che pare incarnare questo aspetto privo d’emozioni: “Daisy Ridley ha attraversato il film con solo un espressione: stupore/paura fino alla fine del film quando rivela il suo nome. E’ questo che intendo quando dico che il film abbia deficitato nelle emozioni“, anche se a quanto pare non voleva intendere che la Ridley fosse inespressiva o che avesse recitato male, al contrario, l’ha definita eccellente. La scelta dell’attitudine di Rey era consapevole solo che sembra ricadere sulla filosofia alla base del personaggio.

In my previous comment I didn’t mean to suggest that #DaisyRidley acted poorly. On the contrary, she was excellent. The choice of attitude for Rey was intended and seems to fall on the philosophy of the character. #RiseofSkywalker — Michael Eisner (@Michael_Eisner) January 2, 2020

