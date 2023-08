Michael Jackson, il biopic tra musica e orrore: parla il regista

By

Il mondo del cinema è in fermento mentre il regista Antoine Fuqua getta nuova luce sull’ambizioso progetto biografico dedicato a nientemeno che il Re del Pop, Michael Jackson. Sotto il titolo evocativo “Michael”, il film promette un viaggio senza precedenti attraverso la vita straordinaria di questo genio musicale che ha dominato le scene mondiali come una forza imprevedibile. Non sarà un semplice tributo musicale, bensì un ritratto completo dell’essenza di Michael Jackson.

Le note della sua carriera, dai primi passi con i vibranti The Jackson 5 fino alla scalata verso l’acclamata notorietà come icona globale, saranno accompagnate da un affronto coraggioso e schietto delle questioni più spinose. In un chiaro contrasto con la narrazione edulcorata a cui siamo abituati, il film affronterà senza paura le controversie che hanno circondato l’artista, comprese le increspature oscure delle accuse di pedofilia che hanno lasciato un’impronta indelebile negli anni successivi. L’incisiva pellicola si snoderà sino alla tragica morte di Michael nel 2009, un evento che scosse il mondo e che sarà esplorato senza timori, svelando i dettagli dolorosi e il mistero che avvolge la sua scomparsa prematura.

Riflettori sul biopic di Michael Jackson: Antoine Fuqua parla senza filtro

Un’esplosione di rivelazioni ha scosso la scena cinematografica: Antoine Fuqua, il regista dietro il biopic “Michael”, non ha risparmiato dettagli nella sua recente apparizione al talk show Good Morning America. Rivoluzionario e audace, il film non è semplicemente una celebrazione, ma un’esplorazione esaustiva di tutte le sfaccettature del leggendario artista. Fuqua ha sottolineato con enfasi che lo spettacolo non sarà limitato alle straordinarie vette musicali, ma avrà il coraggio di abbracciare anche le ombre, i contrasti e le imperfezioni che compongono la complessa trama della vita di Michael Jackson.

Ripensando alle parole del regista, emerge una chiara intenzione di trasparenza: il biopic si baserà sui fatti noti e si allontanerà dall’interpretazione ideologica. Sarà il pubblico stesso a trarre emozioni e giudizi da ciò che verrà presentato. Il film vedrà la luce grazie all’abile sceneggiatura di John Logan, un maestro nominato tre volte agli Oscar. L’influenza produttiva di Graham King, artefice di successi come “Bohemian Rhapsody”, si farà sentire, poiché lui e il suo team mirano a catturare l’anima di Michael in tutto il suo splendore e complessità. Un tocco personale unico sarà dato dalla presenza di Jaafar Jackson, nipote ventisettenne di Michael e già un talento nel suo diritto, che onorerà il legame familiare come interprete di questa epica narrazione cinematografica.