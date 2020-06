Michael Jai White vorrebbe assumere il ruolo di Lanterna Verde nei prossimi progetti DC

View this post on Instagram

. الفنان #MichaelJaiWhite مؤدي دور #Spawn و الذي ظهر كذلك بفيلم #TheDarkKnight مع #Joker الفنان #HeathLedger يرسل رسالة حصرية لمتابعينا الأعزاء. ========================. كما قام بالإجابة على سؤالنا له عن شخصية يتمنى أن يؤدي دورها من مارفيل او دي سي و كان جاوبه هو #JonStewart أحد أعضاء فيلق #GreenLanternCorps . ========================. هل ترونه مناسب لهذا الدور؟ و هل تتمنون رؤيته بهذا الدور بمسلسل Green Lantern القادم؟