Michael Mando amerebbe vedere uno spin-off su Scorpion

L’interprete di Scorpion da Spider-Man: Homecoming, Michael Mando, vuole uno spin-off per il suo personaggio.

Nei Marvel Comics, Mac Gargan inizia come investigatore privato che in seguito diventa oggetto di un esperimento che gli toglie la sanità mentale e gli conferisce le caratteristiche di uno scorpione. Più tardi, diventa persino Venom. Il personaggio ha fatto il suo debutto nel MCU in Homecoming del 2017 in un piccolo ruolo. Gargan è uno dei criminali che incontra L’Avvoltoio di Michael Keaton sul traghetto per Staten Island, e dopo uno scontro con Spider-Man (Tom Holland), Gargan viene arrestato e mandato in prigione. Nella scena post credits di Homecoming, Gargan incrocia nuovamente l’Avvoltoio ed esprime il suo interesse ad eliminare Spider-Man.

Questo sembra indicare che il MCU ha piani più grandi per lui, anche se devono ancora essere realizzati.

Mentre il MCU continua a concentrarsi principalmente su Spider-Man, Sony è impegnata a stabilire il proprio franchise adiacente. A partire dal 2018 con Venom, Sony ha preso a mirare ad utilizzare i personaggi Marvel di cui hanno ancora i diritti e costruire tale universo. Venom 2 dovrebbe arrivare nell’ottobre di quest’anno e Morbius è stato recentemente spostato da luglio a marzo 2021. Non è chiaro quali siano i piani della Sony oltre Morbius (lo studio ha prenotato una data d’ottobre 2021 per un film sconosciuto), ma molti si aspettano che il tanto atteso “Sinister Six” arrivi ad un certo punto. Inoltre, grazie alla presenza di Keaton nel trailer di Morbius, c’è la possibilità che l’universo Sony possa fondersi con il MCU.

In tal caso, Mando è interessato a tornare. Mentre parlava con Screen Rant dell’ultima stagione di Better Call Saul, Mando ha rivelato il suo desiderio per un film di Scorpion.

“Lo farei sicuramente. Penso che sarebbe affascinante – un detective che diventa un ladro. Mac Gargan diventa un po’ pazzo, e c’è anche quest’altra storia in cui diventa anche Venom. Penso che sia un personaggio molto, molto ricco; è un personaggio oscuro. Ed è un poliziotto alla fine della giornata; è un detective. Penso che sarebbe qualcosa che sarei sicuramente interessato a guardare.”

Se la Sony si sta davvero preparando per un film sui Sinister Six, ciò potrebbe offrire la migliore opportunità per il ritorno di Mando come Scorpion. Tra lui, Avvoltoio, Morbius e Venom, ci sono parecchi cattivi di Spider-Man già sul grande schermo. Non è del tutto al di fuori del regno della possibilità l’idea di fare squadra per abbattere l’Uomo Ragno di Holland.

Come sappiamo, Holland è segnalato per un’altra avventura da solista nel MCU e ad un film MCU aggiuntivo, quindi vedremo un po’ cosa ci riserverà il futuro.

