Michael Rooker dice che amerebbe tornare al ruolo di Yondu in una serie Disney +

Con il personaggio di Michael Rooker, Yondu, ucciso in Guardiani della Galassia Vol. 2, sapevamo che non lo avremmo visto tornare in nessun nuovo film Marvel ambientato dopo gli eventi di quel film. Ma, se ci fosse una sorta di film o serie prequel, Rooker vorrebbe riprendere il suo ruolo.

Durante una recente intervista con Mama’s Geeky, a Rooker è stato chiesto se fosse interessato a tornare al ruolo in una serie prequel, e ha detto:

“Firmerò qualsiasi cosa. Sono senza lavoro in questo momento. Quindi perché no? [ride]. Firmerò qualsiasi cosa. Amo il [personaggio]. Davvero, davvero, davvero mi è piaciuto interpretare Yondu.”

L’attore ha poi continuato dicendo che il ruolo era “scritto magnificamente” e un “personaggio a tutto tondo” grazie a James Gunn: “E, naturalmente, [vorrei tornare]“.

Sebbene non ci siano piani per una serie prequel di Yondu, non c’è dubbio che i fan adorerebbero vedere accadere qualcosa del genere. Yondu è un personaggio molto amato dai fan e personalmente mi piacerebbe vedere alcune storie sulle sue precedenti avventure con la sua squadra di Ravager, incluso un giovane Peter Quill.

Quando in precedenza ha parlato della possibilità di vedere Yondu tornare, ha detto:

“Sai una cosa? Ho adorato il personaggio. Non so come potrebbe farlo, ma ovviamente è possibile. Tutto è possibile nell’universo Marvel, sai, ci sono viaggi nel tempo e tutto quel genere di cose. Quindi sì, certo che è possibile. Ma potranno permettersi me? Non lo so. Alla Marvel, non hanno molti soldi, sai, è davvero dura là fuori!”

