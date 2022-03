Michelle Pfeiffer e Halle Berry si uniscono agli elogi della Catwoman di Zoë Kravitz

Le precedenti attrici che hanno interpretato Catwoman, Michelle Pfeiffer e Halle Berry, hanno entrambi contattato Zoë Kravitz il giorno dell’uscita di The Batman.

Prima di Kravitz, il pubblico ha visto Anne Hathaway interpretare il personaggio in The Dark Knight Rises. Proprio come Batman, Catwoman ha visto diverse incarnazioni nel corso degli anni. La Pfeiffer ha assunto il ruolo nel sequel del Batman di Tim Burton del 1992, ed è stata creata per avere un film spin-off tutto suo, ma lo studio ha iniziato a cercare qualcun altro dopo che essere diventata madre ha cambiato le priorità dell’attrice.

In seguito hanno scoperto che qualcun altro in Halle Berry, che ha interpretato il personaggio con un tema diverso nel film stand-alone di Catwoman, del 2004. Il film è stato accolto incredibilmente male sia dalla critica che dai fan, ma riguardava principalmente aspetti del film al di fuori del controllo di Berry, e infatti l’attrice non si pente di aver preso parte al progetto, tanto che, a quanto pare, Berry ha detto che le piacerebbe molto interpretare di nuovo Catwoman.

Alla data di uscita di The Batman, Kravitz ha pubblicato diverse foto di se stessa e Pattinson su Instagram per pubblicizzare il film. La sezione dei commenti dell’attrice si è riempita di migliaia di persone che hanno dato il loro plauso al film, mentre altre sono rimaste incuriosite dalle immagini promozionali.

Tra questi fan adoranti sono figurati anche Pfeiffer e Berry, che si sono unite agli elogi alla giovane attrice per la sua interpretazione. La Kravitz ha risposto velocemente ad entrambe le attrici con un emoji di un gatto.

Potete vedere un post che mostra i commenti qui sotto:

it’s all so iconic if u ask me. #Catwoman pic.twitter.com/6jaFTmfCRJ — virgi SAW THE BATMAN (@kirbyskravitz) March 5, 2022

“Non è solo un segnale… è un avvertimento. Da Warner Bros. Pictures arriva The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Due anni di pattugliamento per le strade nei panni di Batman, incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle tenebre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano creare uno schema, e la portata dei piani dell’autore diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.”

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino. Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone). The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...