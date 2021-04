Michelle Rodriguez accarezza l’idea di un crossover fra Fast & Furious e Jurassic World

Viviamo in un mondo crossover. Gli studi che possiedono più proprietà cercano un modo per sinergizzare i loro marchi, ispirati dal Marvel Cinematic Universe, e altri innescati da fantastiche idee come i gli eventi che avvengono tra gli spettacoli della The CW basati sui personaggi DC.

I film di Fast & Furious non hanno mai visto un crossover ma hanno ispirato uno spin-off abbastanza piacevole, Hobbs and Shaw. Ma se la star di F9, Michelle Rodriguez, verrà ascoltata il franchise di Jurassic World potrebbe vedersi trovare un modo per incrociarsi con la famiglia in un film futuro.

Michelle Rodriguez è apparsa in una conferenza stampa esclusiva insieme ai co-protagonisti di F9 Vin Diesel e John Cena questa settimana per discutere dell’imminente sequel e del futuro del franchise. Per essere onesti, al cast è stato chiesto di un possibile crossover tra Jurassic World da un giornalista, sottolineando che entrambi i franchise appartengono alla Universal. Ma è stata Rodriguez a sembrare il più entusiasta dell’idea dei dinosauri nell’universo di Fast & Furious, esclamando:

“Adoro l’idea, amico! Ci sto! Ne stavamo parlando ieri. È così divertente. Perché una volta raggiunto un certo apice, non c’è altro posto dove andare se non far incontrare il marchio con un altro. È quello che le grandi società fanno quando diventano troppo grandi, capisci cosa intendo? Devi solo trovare il modo per farli fondere. L’unica cosa che si frappone sono gli avvocati e gli studios. Perché di solito i marchi che cerchi di unire appartengono a studi diversi. Ma se sono sotto lo stesso ombrello? Non lo so. Sto solo dicendo che funzionerebbe.”

Per fortuna il regista di F9, Justin Lin, era alla conferenza stampa per gettare acqua fredda sull’idea di un crossover in franchise, ma il regista ha sorpreso tutti avvalorando l’idea dell’attrice.

“Beh, dirò mai dire mai. C’è il fatto che da parte nostra esiste la filosofia di non essere mai inscatolati o etichettati. Questo è tutto quello che dirò.”

