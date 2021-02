Michelle Trachtenberg si unisce a Ray Fisher e Charisma Carpenter contro Joss Whedon

Michelle Trachtenberg ha aggiornato la sua dichiarazione sulle accuse contro Joss Whedon.

L’attrice, che ha interpretato Dawn Summers in Buffy the Vampire Slayer dal 2000 al 2003, si aggiunge a una precedente dichiarazione fatta sulla scia delle accuse dei suoi colleghi contro il creatore della serie.

Giovedì, Trachtenberg, 35 anni, ha detto che c’era una regola sul set di Buffy secondo cui Whedon, 56 anni, non poteva essere solo con lei dopo un incidente senza particolari.

“L’ultimo commento che farò su questa facendo. C’era una regola. Dico, non gli era permesso entrare di nuovo in una stanza da solo con Michelle”, ha scritto. L’ attrice di Gossip Girl non è entrata nei dettagli su cosa ha portato alla presunta regola, o chi l’ha emanata.

Un rappresentante di Whedon non ha risposto immediatamente alla richiesta delle persone di commentare la dichiarazione di Trachtenberg che ha fatto giovedì. Del post originale dell’attrice possiamo notare un repost della stella Sarah Michelle Gellar, che ha detto che non voleva essere associato a Whedon e che lei sta “con tutti i sopravvissuti ad abusi” e di essere orgogliosa di loro per aver parlato.

I commenti di Gellar e Trachtenberg sono arrivati ​​dopo che Charisma Carpenter, che interpretava Cordelia Chase, ha accusato Whedon di aver abusato del suo potere sul set della serie. Carpenter ha condiviso una lunga dichiarazione su Twitter mercoledì condividendo i dettagli del presunto comportamento di Whedon. L’attrice ha detto che a un certo punto, Whedon le ha chiesto se aveva intenzione di “tenere” il suo bambino dopo aver appreso che era incinta – e alla fine l’ha licenziata poco dopo che aveva partorito.

“Ha continuato ad attaccare il mio personaggio, deridere le mie convinzioni religiose, accusarmi di sabotare lo spettacolo, e poi senza tante cerimonie mi ha licenziato per la stagione successiva una volta che ho partorito”, ha affermato. “Allora, mi sentivo impotente e sola”, ha detto Carpenter nella dichiarazione. “Senza altra scelta, ho ingoiato il maltrattamento e ho continuato.”

Come sapete, Whedon è stato accusato dall’attore Ray Fisher l’anno scorso di essere stato “volgare, offensivo, poco professionale e completamente inaccettabile” mentre lavoravano insieme a Justice League nel 2017.

Un’indagine interna di WarnerMedia ha seguito le affermazioni di Fisher, a cui ha partecipato Carpenter. Quando l’indagine si è conclusa nel dicembre del 2020, la società ha affermato che “sono state prese misure correttive”. In risposta alle accuse di Carpenter mercoledì, Fisher ha definito l’attrice “una delle persone più coraggiose che conosca”.

“Sarò per sempre grato del suo coraggio e per aver prestato la sua voce alle indagini su Justice League”, ha detto su Twitter. “Leggete la sua verità. Condividete la sua verità. Proteggetela a tutti i costi.”

