Microsoft: quale sarà la prossima grande acquisizione del colosso di Redmond? Ne parla un Insider

Come sappiamo, durante l’agosto del 2020 il colosso di Redmond fondato da Bill Gates, ovvero Microsoft ha annunciato l’acquisizione del gruppo Zenimax e di tutti gli studi appartenti a quest’ultimo(tra cui Bethesda e tutte le sue IP), con la fusione che si dovrebbe concretizzare durante quest’anno. Ma oltre a Zenimax dovrebbe esserci anche un altro grande publisher che sta per essere acquisito da Microsoft.

Il noto insider conosciuto come XboxRagnar, tramite il suo account Twitter, ritiene che i vertici della divisione videoludica della casa di Redmond stiano lavorando per portare a termine l’acquisizione proprio di questo misterioso Publisher. Il sedicente insider del colosso tecnologico americano si è infatti riallacciato ad alcune dichiarazioni di un altro leaker per spiegare come “non si chi sia questo ragazzo, ma ho sentito la stessa cosa per mesi, ossia che Microsoft vuole acquisire un altro publisher. Le trattative con Bethesda sono durate 3 anni, quindi credo che le trattative per la nuova acquisizione si chiuderanno con l’annuncio che dovrebbe avvenire tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022”. XboxRagnar fu colui che riuscì ad azzeccare l’acquisizione di Zenimax nell’agosto scorso, quindi ha una certa credibilità(ma potrebbe anche aver avuto solo fortuna).

I rumor vogliono che siano tre i grandi Publisher nel mirino di Microsoft, ovvero Ubisoft, SEGA e Eletronic Arts, ma sottolineamo come siano semplici voci di corridoio. Attendiamo comunque aggiornamenti sulla questione.