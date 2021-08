Midnight Mass: ecco il trailer della nuova serie horror di Mike Flanagan!

Anche se sembra che la serie The Haunting iniziata da The Haunting of Hill House sia finita su Netflix, il creatore Mike Flanagan e compagnia hanno ancora qualcosa di inquietante da proporre nelle maniche, con Midnight Mass.

È Midnight Mass, una misteriosa nuova serie ambientata in una piccola comunità isolata. Flanagan è sceneggiatore, regista e produttore esecutivo della serie, che vede protagonisti Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.

Qui sotto potete vedere il primo trailer della serie intitolata Midnight Mass:

Dal creatore di The Haunting of Hill House di Mike Flanagan, MIDNIGHT MASS racconta la storia di una piccola comunità isolana le cui divisioni esistenti sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall’arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater).

Quando l’apparizione di padre Paul a Crockett Island coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso si impadronisce della comunità – ma questi miracoli hanno un prezzo.

Creata e diretta da Flanagan, la serie limitata di sette episodi vede nel cast interpretata anche da Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Annarah Shephard, Samantha Sloyan, Henry Tommaso e Michele Trucco.

La serie è prodotta da Flanagan e Trevor Macy per Intrepid Pictures, e dovrebbe uscire su Netflix il 24 settembre.

