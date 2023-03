Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, Netflix pubblica il trailer della reunion per il 30° anniversario

I Rangers si trovano faccia a faccia con una minaccia familiare proveniente dal passato. Nel bel mezzo di una crisi globale, sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno.

La potente riunione dei mighty morphin, a 30 anni dall’uscita della serie originare, Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always arriverà su Netflix il 19 aprile 2023.

Qui sotto potete vedere un’anticipazione:

Power Rangers (Mighty Morphin Power Rangers) è una serie televisiva d’azione per ragazzi in tre stagioni, che ha dato il via al fortunato media franchise Power Rangers, prodotta dalla Saban Entertainment dal 1993 al 1995.

La serie è stata prodotta acquistando alcune scene (quasi tutte di combattimento, ad eccezione, per esempio, delle scene dei cattivi nella prima parte della serie) dai telefilm giapponesi Super sentai, con eroi che si trasformano e utilizzano giganteschi robot. Ad ogni serie, creata annualmente in Giappone, ne corrisponde una dei Power Rangers (fanno eccezione quelle precedenti a Kyōryū Sentai Zyuranger e Ressha Sentai ToQger, Doubutsu Sentai Zyuohger, Uchuu Sentai Kyuranger, Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger, Mashin Sentai Kiramager, Kikai Sentai Zenkaiger e Avataro Sentai DonBorthers, che in Giappone è ancora in corso).

Nelle tre stagioni prodotte sono state usate le scene di Kyōryū Sentai Zyuranger, Gosei Sentai Dairanger e Ninja Sentai Kakuranger.

In Italia la serie fu trasmessa da Italia 1 a partire dal 24 febbraio 1994 e successivamente da Canale 5 insieme ai cartoni animati (all’interno del contenitore per ragazzi Bim bum bam).

Nel gennaio 2010 il contenitore ABC Kids, presentato sulla rete americana ABC ha trasmesso una nuova versione della serie Mighty Morphin con aggiunta di effetti speciali, e di cui la Bandai America ha distribuito i nuovi giocattoli.

