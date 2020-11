Mike Dougherty rivela che la città sottomarina di King Of The Monsters non è solo la casa di Godzilla

La civiltà sottomarina raffigurata in Godzilla: King of the Monsters ha una connessione con il Titano titolare che va oltre il fatto di essere la sua casa.

Dopo essere stato ferito dall’Oxygen Destroyer, Godzilla discese nelle profondità dell’oceano e fu trovato da Monarch mentre riposava in un luogo nascosto nei tunnel della Terra Cava. Questo luogo si rivelò essere una città dimenticata da tempo dove la gente adorava Godzilla come un dio.

Molti si sono chiesti se questo posto fosse la versione del MonsterVerse della mitica città di Atlantide, ma il regista di Godzilla: King of the Monsters, Mike Dougherty, ha spiegato che era basato su un luogo reale. L’idea per la città della Terra Cava è stata presa da rovine sottomarine scoperte vicino alla costa di Yonaguni, in Giappone. Negli anni ’90, gli scienziati hanno scoperto quelle che molti credono essere strutture artificiali che hanno circa 10.000 anni. Mentre alcuni pensano che questi blocchi di pietra si siano formati naturalmente, è stato anche teorizzato dagli scienziati che potrebbero fornire prove di un’antica civiltà che viveva in quella zona.

The underwater city was based on actual mysterious ruins near Yonaguni, Japan. I like the idea that this was the civilization that 1st made contact with Godzilla.

Parlando di queste rovine e di come hanno ispirato quella che è stata introdotta in King of the Monsters, Dougherty ha rivelato un fatto inaspettato sulla storia della città. Secondo Dougherty, gli abitanti della città che vivevano lì sono state il primo gruppo di persone a entrare in contatto con Godzilla. Non è chiaro se questo commento si applichi solo a Godzilla stesso o alla sua specie in generale. Potrebbero essere stati i primi a vedere una versione qualsiasi di Godzilla nel MonsterVerse. Questo ha senso, in base a ciò che si sa della sua storia e al fatto che è la più antica civiltà del pianeta.

Era già stato chiarito dalla decisione di Godzilla di riprendersi lì che considerava questa città come la sua casa, ma sembrerebbe che questa non sia la portata della sua importanza. Dato che sono state le prime persone a conoscere Godzilla, è possibile che all’inizio avesse davvero un buon rapporto con l’umanità. Dato che lo adoravano e non lo consideravano un nemico, Godzilla avrebbe potuto iniziare con un’impressione positiva da parte dell’umanità prima che le cose diventassero aspre.

È noto dal testo redatto nei credits di Godzilla: King of the Monsters che quando le persone iniziarono a schiavizzare i Titani, ne seguirono disordini sfociati in una guerra tra umani e Titani. Gli umani hanno cercato di andare d’accordo con i Titani, ma la loro avidità e brama di potere ha rovinato la loro relazione simbiotica. I combattimenti tra loro potrebbero essere ciò che ha causato la distruzione finale della città, poiché è stato detto che la guerra ha creato una serie di catastrofi geologiche, inclusa un’era glaciale.

Anche se questo fosse il caso, il fatto che Godzilla torni in quel luogo potrebbe significare che ha ancora bei ricordi di ciò che era prima che tutto andasse in pezzi.

