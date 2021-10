Mike Flanagan affronterà un’adattamento di Edgar Allen Poe per Netflix

Mike Flanagan ha scelto il suo prossimo classico horror gotico da portare in scena, per Netflix.

Dopo aver precedentemente spaventato gli spettatori con The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e il suo nuovo progetto, Midnight Mass, lo sceneggiatore-regista Flanagan affronterà un’adattamento di Edgar Allen Poe.

Netflix ha dato il via libera a The Fall of the House of Usher basato sul racconto di Poe del 1839 su un maniero di campagna isolato pieno di segreti, morte e follia.

La serie limitata sarà composta da otto episodi. Non ci sono ancora casting o descrizioni ufficiali disponibili in questo momento, ma Netflix lascia intendere che la serie sarà basata su “più opere” di Poe, quindi, a quanto pare, non è solo la storia di Usher. Flanagan produrrà il progetto insieme al suo partner della Intrepid Pictures, Trevor Macy. Flanagan e Michael Fimognari dirigeranno ciascuno quattro episodi.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...