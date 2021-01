Mike Flanagan è interessato a realizzare un film horror targato DC basato su Clayface

Il regista di The Haunting of Hill House, Mike Flanagan, è interessato a realizzare un film horror targato DC e basato sul noto cattivo di Batman, Clayface.

Mentre la Warner Bros. continua a far crescere il DC Extended Universe, lo studio sarà sempre alla ricerca di interpretazioni uniche dei loro personaggi per farli diventare film. Mentre la maggior parte dei titoli in uscita della DC si avvicina maggiormente alla natura del successo di Wonder Woman 1984, il capo della DC Films Walter Hamada ha espresso il desiderio di realizzare fino a sei film all’anno, di cui due in esclusiva per HBO Max.

Questo carico di lavoro significa che la DC avrà bisogno di molti più titoli rispetto ai pochi per cui hanno confermato le date di uscita fino al 2023. Non è un segreto che ci siano dozzine di altri progetti DC in lavorazione, e anche questi variano per dimensioni e genere. Ad esempio, James Wan sta sviluppando Aquaman 2 e spera di realizzare uno spinoff intriso di horror con The Trench. Il genere dei supereroi è rimasto per lo più lontano dai veri film horror, ma ciò non impedisce a uno dei principali registi del genere di esprimere interesse per la realizzazione di un film horror DC.

A Flanagan è stato chiesto da un fan su Twitter quale personaggio o squadra DC avrebbe voluto adattare. Il regista, che di recente ha realizzato The Haunting of Bly Manor per Netflix, ha rivelato di essere un fan di Superman da quando era bambino. Tuttavia, Flanagan ha anche detto che sarebbe interessato a realizzare un film dell’orrore con protagonista Clayface, il cattivo di Batman.

Questa è attualmente solo un’espressione d’interesse da parte di Flanagan e non ci sono rapporti che sia stato in contatto con la DC per realizzare film, inclusa la sua idea di Clayface, quindi tenetevi lontani dai titoloni clickbait, ma devo dire che dopo il suo Doctor Sleep non mi dispiacerebbe l’idea.

Qui sotto il tweet:

Well I've wanted to do a Superman movie since I was a kid, but I would also be really keen to do a standalone Clayface movie as a horror/thriller/tragedy. https://t.co/68nZFLOGLT — Mike Flanagan (@flanaganfilm) January 8, 2021

