Mike McMahan parla della chimica fra il cast di Star Trek: Lower Decks e Strange New Worlds

Lo scrittore Mike McMahan rivela che il cast di Star Trek: Lower Decks è diventato subito amico di quello di Strange New Worlds durante il lavoro per il crossover.

McMahan è il creatore e sceneggiatore della serie comica animata di Star Trek Lower Decks. La terza stagione della serie ha debuttato su Paramount+ il 25 agosto. Star Trek: Lower Decks, una versione più leggera del franchise di fantascienza di lunga data, accoglie i fan a bordo della USS Cerritos, ma si allontana dai ponti di comando andando verso i ponti bassi.

Per due stagioni, Lower Decks si è distinto dalle altre serie di Star Trek in corso con il suo umorismo audace e i rimandi amorevoli al franchise, ma la serie animata si avventurerà presto verso nuove frontiere. Lower Decks si incrocerà con Strange New Worlds in un prossimo episodio della seconda stagione della serie prequel. Le star Jack Quaid e Tawny Newsome avranno la possibilità di interpretare i loro personaggi animati in live-action. Mentre l’equipaggio di Lower Decks si prepara a salire a bordo dell’Enterprise, il creatore della serie animata anticipa come i cast di entrambi gli spettacoli hanno interagito.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, McMahan rivela che il cast di Lower Decks e Strange New Worlds hanno costruito rapidamente una salda amicizia quando hanno lavorato all’episodio crossover. Sebbene provengano da spettacoli molto diversi, è nato un vero cameratismo.

“Continuavo a ricevere messaggi scherzosi da Tawny Newsome, Jack Quaid e Jonathan Frakes, che ha diretto il crossover, con le foto che si stavano facendo l’un l’altro sul set, divertendosi. Jack ed Ethan Peck sono semplicemente delle canaglie. Erano proprio grandi amici. Ed è stato così divertente vederli uscire insieme al Comic Con e cose del genere dopo. Si fanno chiamare ‘Spoimler’. E Tawny e Celia? So solo che Tawny ha così tanto rispetto per Celia e viceversa. Ed è semplicemente fantastico vedere crescere questo tipo di amicizie in Star Trek.”

Nella stessa intervista, McMahan ha spiegato come è stata concepita in primo luogo l’idea del crossover tra Lower Decks e Strange New Worlds.

È nato da un’ammirazione reciproca, che derivava dall’aiuto di McMahan e della collega scrittrice di Lower Decks, Kathryn Lyn, con l’approccio umoristico iniziale di Strange New Worlds. Con un rispetto così piacevole e reciproco tra i creativi degli spettacoli, è piuttosto dolce sapere che la cosa si è estesa anche agli attori.

Vi ricordo che la terza stagione di Star Trek: Lower Decks è arrivata oggi 26 agosto 2022 su Prime Video.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...