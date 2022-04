Minecraft: Jason Momoa in trattative per unirsi a un film live-action basato sul videogioco

Dal regno acquatico di Atlantide ai pericolosi deserti di Arrakis, Jason Momoa potrebbe dirigersi verso il mondo dei videogiochi di Minecraft per un’adattamento prodotto dalla Warner Bros.

La star di Aquaman e Dune è in trattative per unirsi a un film live-action basato sul popolarissimo videogioco Minecraft, che è il gioco più venduto di tutti i tempi con oltre 238 milioni di copie vendute dalla sua uscita nel 2011.

Jared Hess, noto per aver diretto Napoleon Dynamite, Nacho Libre e altri, dirigerà il film. Mary Parent e Roy Lee produrranno e Jill Messick riceverà un credito postumo per aver lavorato al film prima della sua morte nel 2018. Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts saranno i produttori esecutivi. Mojang Studios, lo sviluppatore svedese di videogiochi dietro Minecraft, produrrà tramite Lydia Winters e Vu Bui.

Un film di Minecraft è in lavorazione da anni, con Shawn Levy, Rob McElhenney e Peter Sollett in trattative per dirigere. Ad un certo punto, Steve Carell era in lista per recitare in un adattamento cinematografico. Il prossimo passo per Momoa è Aquaman and the Lost Kingdom, che è fissato per il 17 marzo 2023, e sta premendo l’acceleratore per Fast and Furious 10.

